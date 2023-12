Od zwolnienia Katarzyny Dowbor minęło już parę miesięcy. Obecnie w rolę prowadzącej show "Nasz nowy dom" wciela się Elżbieta Romanowska. Nie da się ukryć, że widzowie mają mieszane odczucia co do jej roli w programie. Część z nich uważa, że radzi sobie świetnie. Pozostali tęsknią za dawną prezenterką. Wiele znanych gwiazd wspierało Katarzynę Dowbor po bolesnej sytuacji. Wśród nich wyróżnił się syn dziennikarki. Niedawno Maciej Dowbor miał okazję spotkać Elę Romanowską. To jednak nie wszystko - siedzieli nawet razem. Jak do tego doszło?

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Dowbor o zwolnieniu z Polsatu. "Jest to dla mnie niewyobrażalne"

Elżbieta Romanowska i Maciej Dowbor spotkali się podczas eventu Polsatu. Siedzieli obok siebie

Jakiś czas temu gwiazdy Polsatu postanowiły nagrać świąteczny kawałek pt. "Święta marzeń, jak co rok". Nie obyło się również bez teledysku. Na planie nagrania doszło do niecodziennego spotkania. Maciej Dowbor i Elżbieta Romanowska podobno unikali się jak ognia. W pewnym momencie nawet usadzono ich obok siebie i pozowali do zdjęcia wraz z Ewą Wachowicz. To jednak nie ociepliło relacji. Romanowska już kiedyś mówiła, że ma czuć od niego złe emocje. Szczególnie zauważyła to na jesień 2023, gdy przedstawiano nową ramówkę Polsatu. - Tak naprawdę jedyną względnie nieprzyjemną sytuacją było zachowanie Maćka Dowbora podczas konferencji ramówkowej (...) on stroił dziwne miny - mówiła wówczas portalowi shownews.pl. Wygląda na to, że nawet bliskie spotkanie nie polepszyło kontaktów Romanowskiej i Dowbora. Co sądzicie? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Maciej Dowbor od samego początku stoi murem za mamą. Chciał podjąć radykalną decyzję

Maciej Dowbor od samego początku wspierał swoją mamę. Tuż po tym, gdy wiadomość o zwolnieniu została potwierdzona, pojawiły się plotki, że prezenter zrezygnuje z prowadzenia programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Okazało się, że Dowbor miał takie plany. Katarzyna prosiła go, aby tego nie robił. - "Absolutnie zabroniłam mu. Powiedziałam: "Nie wolno ci synu tego robić, bo robisz fajną rzecz, to jest fajny program. Lubię też oglądać ten program. Zwłaszcza że występują tam niezwykle zdolni ludzie i on to robi bardzo dobrze. Absolutnie nigdy w życiu bym tego nie chciała" - wyznała w rozmowie z "Super Expressem". Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Dowbor wspomina zwolnienie z Polsatu. Mówi o wieku i podaje dowody na to, że nie jest mniej sprawna