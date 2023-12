Grzegorz Ciechowski odszedł ponad 20 lat temu. Muzyka zespołu Republika cieszy się popularnością także wśród młodego pokolenia. Artysta współpracował jako producent również z innymi gwiazdami muzyki, takimi jak Kayah, Kasia Kowalska czy Justyna Steczkowska. Życie prywatne wokalisty należało do burzliwych. Ciechowski trzykrotnie stawał na ślubnym kobiercu. Najstarsza córka piosenkarza toczy batalię o spadek z macochą. W rozmowie z Wiktorem Krajewskim Weronika przybliżyła genezę sporu.

Córka Grzegorza Ciechowskiego toczy batalię o spadek po artyście. "Anna była moją ukochaną macochą"

Weronika Ciechowska jest córką Grzegorza Ciechowskiego i jego drugiej żony, Małgorzaty Potockiej. W latach 90. wokalista rozstał się z aktorką i związał z opiekunką córki, Anną Skrobiszewską. Małżeństwo zakończyła śmierć artysty. Para doczekała się trójki dzieci. Najstarsza córka frontmana Republiki musi toczyć z macochą sądową walkę o spadek po ojcu. W wywiadzie, który ukazał się na portalu wprost.pl, opowiedziała o batalii o majątek. Kobieta zdradziła, że w przeszłości myślała, iż Skrobiszewska chce dla niej dobrze.

Anna była moją ukochaną macochą. Łączyła nas bardzo serdeczna i bliska więź, bo nasz kontakt był częsty, uczestniczyłyśmy aktywnie w naszych życiach - wyznała Wiktorowi Krajewskiemu.

Kwota, którą wdowa po Ciechowskim miała wypłacić córce artysty, wynosiła 40 tysięcy złotych. - Anna tłumaczyła się, że ma dzieci, nie ma pieniędzy, więc zapłaci mi w dwóch ratach. Nie stanowiło to dla mnie żadnego problemu. Zgodziłam się na jej prośbę. Dla mnie nasze spotkanie w sądzie było nieprzyjemne ze względu na całą towarzyszącą temu aurę. Byłam wtedy święcie przekonana, że nie mam się o co martwić, bo Anna jest moją rodziną i gdy sytuacja będzie wymagać pomocy, zawsze mi pomoże - wspominała Weronika. Później okazało się, że godząc się na taką sumę, wiele straciła. Najstarsza córka wokalisty postanowiła więc zawalczyć o swoje.

Grzegorz Ciechowski Fot. Piotr Wójcik / Agencja Wyborcza.pl

Weronika Ciechowska nie zamierza się poddawać. "Chodzi tu o sprawiedliwość"

Weronika Ciechowska zorientowała się, że należy jej się o wiele więcej. Córka lidera Republiki zdradziła, że przysługuje jej 12,5 proc. tantiem z działalności artystycznej ojca. Kobieta nie zamierza odpuścić macosze. Twierdzi, że właśnie tak chciałby Ciechowski. - Chodzi tu o sprawiedliwość pod takim względem, że mój ojciec całą czwórkę swoich dzieci kochał tak samo - mówiła we wspomnianym wywiadzie. Może też liczyć na wsparcie matki, Małgorzaty Potockiej. - Jest zła na siebie, że pozwoliła mi odpuścić lata temu. (...) Dziś uważa, że sytuacja, do której doszło jest niezwykle smutna. Nie chciałaby, żebym przechodziła przez to wszystko.

Grzegorz Ciechowski i Justyna Steczkowska Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl