Anna Lewandowska i Robert Lewandowski na co dzień żyją w luksusie. Widać to chociażby po ich willi, w której nie brakuje designersko urządzonej przestrzeni. Na Instagramie znanej pary możemy podejrzeć, jak wyglądają fragmenty tego drogiego domu. "Fakt" ustalił, że koszt nieruchomości w okolicy, gdzie mieszkają Lewandowscy, wynosi ok. 20 mln złotych. Jesteście ciekawi wnętrza domu znanej pary?

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowska i jej kocie ruchy

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski połączyli klasykę z nowoczesnością. Jasne przestrzenie to podstawa

Możemy dostrzec, że Lewandowscy uwielbiają przestronne pomieszczenia, które są urządzone w jasnych barwach. Widać to szczególnie po salonie - jasne ściany, szara kanapa i mnóstwo obrazów. W takim anturażu na pewno przyjemnie się wypoczywa. Podobną estetykę zauważamy w kuchni - tutaj znana para wybrała jasne drewno, które wspaniale pasuje do szarej podłogi. W niektórych miejscach widzimy ponadto ciekawe połączenie czarnego marmuru z drewnianym akcentem, jak w przypadku szafki obok białego lustra. Niebanalnie urządzona jest ponadto jedna z łazienek w domu, gdzie Lewa uwielbia robić sobie spa. W tym pomieszczeniu ponownie dominuje szarość, biel oraz brąz. Więcej omawianych kadrów znajdziecie w naszej galerii.

Anna Lewandowska Anna Lewandowska i jej dom, foto: instagram.com

Przeszklone ściany i pokój dziecięcy

Centralna część willi jest wspaniale oświetlona - to zasługa przeszklonych ścian, przez które do pomieszczenia wpada dużo światła z ogrodu. Z jadalni Lewandowscy mają widok na piękny taras oraz basen, z którego chętnie korzystają Klara i Laura. Dziewczynki mają urządzone pokoje na różowo. W jednym z nich możemy zauważyć niebanalne krzesło, które przypomina swoim kształtem duży kwiat. Na terenie willi Lewandowskich nie zabrakło również prawdziwych roślin - pełno w ich domu zieleni, która wspaniale ożywia przestrzeń i pięknie pasuje do stonowanych mebli oraz dodatków. Anna Lewandowska nie ukrywa, że świetnie odnajduje się w hiszpańskim klimacie. - Teraz zaczynamy czerpać z życia w Hiszpanii pełnymi garściami. Doceniamy to, co mamy. Wychodzimy rano z dziećmi, kupujemy kawę, spacerujemy po plaży i w wolnych chwilach spotykamy się ze znajomymi - mówiła w rozmowie z Przeglądem Sportowym w Onecie.

Anna Lewandowska Anna Lewandowska i jej dom, foto: instagram.com