Artystka Małgorzata J. promowała w swoich social mediach alkohol, a mianowicie wódkę, co nie jest zgodne z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ponadto w mediach społecznościowych zgromadziła niemałą publikę, która miała okazję zobaczyć niedozwoloną treść. Tą kwestią zajęła się już Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota, która nie ma dobrych wieści dla gwiazdy. Co więcej wiadomo o sprawie znanej artystki?

Małgorzata J. i problemy z powodu promowania alkoholu. Komentarz prokuratury

- Profil, na którym były zamieszczane sponsorowane przez producenta alkoholu posty, ma ponad 800 tysięcy obserwujących, czyli więcej niż najpoczytniejsza gazeta codzienna wydawana w Polsce. Pamiętać należy, że zasięg nielegalnych reklam, skierowanych głównie do ludzi młodych, był ogromny - wyjaśnił prok. Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. - Dostęp do serwisu jest bezpłatny i nie wymaga instalowania żadnych aplikacji. Profil, którego dotyczy niniejsze postępowanie, funkcjonował jako publiczny - a tym samym dostęp do zamieszczonych na nich treści nie był uzależniony od wcześniejszej akceptacji ze strony właściciela profilu - dodał ponadto w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Co grozi Małgorzacie J.?

Wokalistka nie przyznała się do postawionych jej zarzutów i ponadto nie złożyła żadnych wyjaśnień. Z jaką zatem karą może mieć do czynienia znana artystka, która promowała alkohol w mediach społecznościowych? Grzywna, o której mowa, jest spora - nawet 500 tys. złotych za wspomniany czyn. Wiele znanych osób z polskiego show-biznesu usłyszało w ostatnim czasie podobne zarzuty. Głośno bowiem było na temat Joanny O.-K., Olgi K., Tatiany M. czy Ewy M-K. Oskarżono ponadto Jakuba N., Macieja M., Anetę T., Adama Sz., Dominikę B., Kamila B., Łukasza S. oraz Małgorzatę L. Co więcej, za reklamowanie wyrobu alkoholowego skazano między innymi Kubę Wojewódzkiego oraz Janusza Palikota, o czym wspominaliśmy w tej publikacji. Po zdjęcia dotyczące artykułu zapraszamy do galerii.

