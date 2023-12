Historia Christiny Phillips jest jedną z najbardziej inspirujących w całym programie "Historie wielkiej wagi". W wieku zaledwie 22 lat kobieta ważyła ponad 300 kg i każda, nawet najprostsza czynność sprawiała jej ogromną trudność. Phillips miała już dosyć życia, w którym był więźniem nie tylko w swoim domu, ale jak sama przyznała - również w ciele. W końcu poprosiła o pomoc.

Ważyła 311 kg. Na oczach świata zrzuciła ponad 200 kg. Dzisiaj jest nie do poznania

Doktor Younan Nowzaradan postanowił zająć się przypadkiem Christiny. Trudności jednak pojawiły się już na samym początku, bowiem problematyczna okazała się nawet podróż do Houston, gdzie realizowany był program. W końcu jednak doszło do konsultacji, a specjalista nie miał wątpliwości - potrzebna była operacja bariatryczna. Christina musiała jednak wykonać ogrom pracy, aby móc zakwalifikować się do zabiegu. Jak czytamy na stronie kliniki Medicover ten etap to prawdziwy sprawdzian z odchudzania.

Zanim lekarz podejmie ostateczną decyzję, czy możemy poddać się operacji, najpierw musimy sami trochę schudnąć. Dlatego zanim jeszcze będziemy wstępnie zakwalifikowani, czeka nas najpierw wizyta u dietetyka. Dostaniemy dietę redukcyjną, niskotłuszczową, ograniczającą ilość kalorii nawet do 1000-800 kcal dziennie.

Christina nie miała wsparcia ani w mamie, ani w swoim mężu. Mimo to udało jej się uzyskać pożądany przez lekarzy efekt i zabieg mógł się odbyć. Po operacji musiała jednak dalej przestrzegać diety i rozpocząć proste ćwiczenia fizyczne. Nie obyło się bez problemów - w pewnym momencie waga stanęła w miejscu, co źle wpłynęło na samopoczucie młodej kobiety. Panicznie bała się powrotu do dawnej wagi i zaczęła stosować nawet kilkudniowe głodówki. Na szczęście zrozumiała, że to bardzo zły pomysł. Wróciła do zdrowego odżywiania i aktywnych ćwiczeń, a efekty tylko potwierdzają, że wykonała ogromną pracę. W efekcie zrzuciła ponad 200 kg i doszła do wyznaczonego celu - 84 kg.

Operacji bariatrycznej poddała się również prezenterka Kinga Zawodnik. Cztery miesiące po zabiegu schudła 30 kg. Nie ukrywa, że tak duża zmiana ją wystraszyła. "Nie zawsze wszystko zjem, ale pilnuję, by moje posiłki były urozmaicone i ta waga spada dosyć szybko. Może nawet trochę za szybko, a może nawet trochę się tego zaczynam już bać. Może chciałabym, aby wolniej ta waga spadała? Dużo mam myśli w głowie". TUTAJ możecie zobaczyć, jak po metamorfozie prezentuje się Zawodnik.

