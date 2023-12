Wersow to jedna z najpopularniejszych influencerek w Polsce. Jej profile w mediach społecznościowych obserwowane są przez miliony fanów. Kilka miesięcy temu celebrytka została mamą. Razem z narzeczonym, Karolem "Frizem" Wiśniewskim doczekali się pierwszego dziecka. Dziewczynka otrzymała imię Maja. Nowe obowiązki nie sprawiły jednak, że Weronika zaniedbała karierę. Niedawno influencerka nagrała płytę, którą obecnie intensywnie promuje. Na ostatnim evencie zaskoczyła fanów metamorfozą.

Wersow zdecydowała się na ostre cięcie? Zaszalała też z kolorem

Już niebawem premierę będzie miała nowa płyta Wersow. Na jednym z eventów promujących album influencerka pojawiła się w nietypowym wydaniu. Celebrytka zazwyczaj stawia na kobiece kreacje, tym razem jej stylizacja zdecydowanie miała rockowy pazur. Weronika połączyła gładki czarny top oraz bojówki w tym samym kolorze. Charakteru nadawały natomiast dodatki, mała czerwona torebka i sandałki w szpic. Wisienką na torcie była natomiast krótka różowa fryzura youtuberki. Wersow zdecydowała się na modne pixie cut. Nie wiadomo jednak, czy to trwała zmiana, czy jedynie peruka. Niedawno influencerka ścięła włosy do ramion, twierdząc, że są "najkrótsze, jakie miała w życiu". Więcej zdjęć krótkowłosej Weroniki znajdziecie w naszej galerii.

Wersow

Tak wygląda Wersow bez makijażu. Fani zachwyceni: W końcu naturalnie

Wersow otwarcie przyznaje się do korzystania z dobrodziejstw medycyny estetycznej. Influencerka nie stroni jednak od pokazywania się w naturalnej wersji. Jakiś czas temu opublikowała na Instagramie fotografię, na której pozuje sauté. Fani byli zachwyceni takim wydaniem celebrytki. Zauważyli też, że youtuberka wygląda znacznie młodziej bez makijażu. "Warto to docenić, bo nie każdy jest w stanie pokazać się bez makijażu! Przepięknie wyglądasz. Zdjęcie rzęs zdecydowanie na plus", "Werka, w końcu naturalnie. Na to czekałam!", "Piękna cera", "Jak nastolatka!" - komplementowali internauci.

Wersow