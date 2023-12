Magdalena Stępień nie wytrzymała. Rzeźniczak przekroczył granicę? Chodzi o leczenie Oliwiera

Magdalena Stępień i Jakub Rzeźniczak, którzy dziś pozostają we wrogich stosunkach, powitali na świecie syna 17 lipca 2021 roku. Historia małego Oliwiera rozrywa serce - na wczesnym etapie życia wykryto u chłopca rzadkiego guza wątroby. Szukano dla niego pomocy w Polsce, a następnie razem z mamą Oliwier udał się do izraelskiej kliniki. Stępień postanowiła nawet zorganizować zbiórkę kosztowne na leczenie chłopca, co odbiło się szerokim echem w mediach. Internauci chętnie pomogli w tym celu, ale niestety nie udało się uratować Oliwera. Odszedł mając rok i 10 dni. Teraz jego ojciec niespodziewanie wrócił do kwestii leczenia chłopca.

Rzeźniczak krytykuje leczenie syna w Izraelu. Stępień: Nic nie boli mnie bardziej

Utrata dziecka to niewyobrażalny cios, o którym pamięta się całe życie. Wie o tym doskonale Magdalena Stępień, która co pewien czas wraca wspomnieniami w mediach do chwil spędzanych z Oliwierem. Z kolei na temat jego walki z chorobą postanowił ostatnio odnieść się Jakub Rzeźniczak, wdając się w dyskusję z internautami. Jeden z nich oznajmił, że chłopiec "w Polsce miał szansę żyć dłużej, gdyż klinika w Izraelu jest na niższym poziomie". Kolejny użytkownik Instagrama zdecydowanie nie zgodził się z tą opinią, na co odpowiedział sam Rzeźniczak. "Ale co, prawda boli? Napisał prawdę, w Polsce miał szanse, tam niestety żadnej" - napisał. Dodał ponadto, że "nie ma zamiaru szanować ludzi, którzy chcieli go zniszczyć". Ta wymiana zdań trafiła do mamy Oliwiera. "Jakby nie można było napisać o pewnych sprawach w wiadomości prywatnej. Serio, po co to? Żeby ktoś mi wysłał, pokazał, sprawił przykrość" - napisała na Instagramie, po czym dodała:

Jeśli po tylu latach nie bycia razem zależało tobie na tyml to ci się udało! Nic nie boli mnie bardziej niż ten temat!

Magdalena Stępień: Jaka matka skazałaby swoje dziecko na cierpienie?

To nie było ostatnie zdanie mamy Oliwiera na ten temat. "Ja ciebie chciałam zniszczyć? Serio? A zobacz, co ty teraz robisz? Masz czas na takie komentarze? Oraz nakręcanie na mnie jeszcze większego hejtu? Czy tak postępują szczęśliwi ludzie?" - napisała Stępień, apelując o zaprzestanie kontynuowania tematu syna w sieci. Wspomniała następnie o leczeniu za granicą. "Naprawdę nie miał szans w Izraelu? Jak możesz tak pisać. Jaka matka skazałaby swoje dziecko na cierpienie?" - dodała na koniec. Screeny dotyczące tematu znajdziecie w galerii na górze strony.

