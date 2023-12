Anna Lewandowska już przystroiła hiszpańską willę. Ale nastrój! Choinka to początek

Anna Lewandowska jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Zyskała popularność jako trenerka fitness. Wkrótce otrzymała także miano celebrytki i influencerki. Obecnie wraz z ukochanym, Robertem Lewandowskim, oraz córkami Laurą i Klarą mieszka w Hiszpanii. Choć grudzień dopiero się rozpoczął, rodzina Lewandowskich już zaczęła przygotowania do świąt. Celebrytka opublikowała filmiki w mediach społecznościowych, na których pokazała pięknie wystrojony dom.

REKLAMA

Zobacz wideo Horodyńska oceniła stylizacje Anny Lewandowskiej. Co sądzi?

Anna Lewandowska jest już gotowa na święta. Spójrzcie, jak wygląda jej dom!

Święta zbliżają się wielkimi krokami. Choć grudzień ledwo się zaczął, dla niektórych to idealny moment na poczucie wyjątkowego klimatu. Takiego zdania jest między innymi Anna Lewandowska. Celebrytka aktywnie działa w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje niecałe sześć milionów osób. Właśnie pokazała swoim fanom nowy wystrój domu. Jak się okazało, nie zabrakło w nim ubranej choinki. Rodzina Lewandowskich jest już gotowa na świętowanie. Żona słynnego piłkarza zadbała także o szczegóły. Nie można pominąć Laury i Klary. Dziewczynki zabrały się już za oglądanie świątecznego filmu, co pokazała na InstaStories ich mama. Spójrzcie tylko na elegancko przystrojony dom. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Anna Lewandowska na Instagramie fot. https://www.instagram.com/annalewandowska/screenshot

Anna Lewandowska w zwykłym T-shircie? A skąd! Zapozowała w koszulce o zawrotnej cenie

Anna Lewandowska charakteryzuje się nienagannym stylem. Nie da się ukryć, że często jest porównywana do popularnych ikon stylu. Nic więc dziwnego, że w mediach społecznościowych powstają profile, które informują fanów, skąd pochodzą niektóre ubrania celebrytki. Ostatnio Lewandowska wystąpiła w "zwykłej", czarnej koszulce. Okazało się, że był to luksusowy T-shirt marki Celine. Co za tym idzie, odtworzenie stylizacji kosztuje aż 2500 złotych. Nie jest to pierwszy raz, gdy Lewandowska zaprezentowała się w luksusowej marce. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Gwiazdy bez makijażu. Liszowska kocha naturalność, Lewandowska długo narzucała sobie presję

Anna Lewandowska na Instagramie fot. https://www.instagram.com/annalewandowska/screenshot