Aleksandra Żebrowska od 14 lat jest szczęśliwą żoną Michała Żebrowskiego. Para przez ten czas doczekała się czwórki dzieci - trzech synów: Franciszka, Henryka, i Feliksa oraz córki Łucji. Influencerka często opowiada w sieci o swojej codzienności i podkreśla, że bycie matką to nie tylko same radosne chwile i sielanka. Żona Falkowicza z "Na dobre i na złe" nie koloryzuje rzeczywistości i nie ma problemu, by tym gorszym momentom, gdy dzieci dają jej w kość, poświęcać posty w mediach społecznościowych czy relacje na InstaStories. Tak jest i teraz, gdy syn niespodziewanie zatkał jej usta i przerwał spotkanie.

Syn zatkał usta Żebrowskiej

Co słychać u Aleksandry Żebrowskiej? Celebrytka nie pozwala o sobie zapomnieć i jest w stałym kontakcie z fanami, których na Instagramie ma już 397 tysięcy. 1 grudnia żona Michała Żebrowskiego zamieściła zdjęcie z synem. Widać na nim, że była akurat w trakcie rozmowy wideo przez popularny komunikator. Żebrowska dodała do wpisu hasztag "home office", co pozwala wyciągnąć wniosek, że kobieta widoczna na kamerce prowadziła z nią dyskusje zawodowe. Tymczasem jednemu z jej synów się to nie spodobało i szybko dał temu dowód. Kobieta uchwyciła moment, jak blondwłosy chłopiec bez problemu zakrył jej usta ręką. O co chodziło? Wygląda na to, że rozmowa mamy była według niego zbyt głośna i zakłóciła mu relaks, bo Ola dodała do wpisu też wymowny hasztag - "nie słyszę bajki". Celebrytka nie wytłumaczyła jednak, jak wybrnęła z tej niezręcznej sytuacji.

Fanki łączą się w bólu z Żebrowską. Jest też złota rada

Okazuje się, że fanki Aleksandry Żebrowskiej mają podobne doświadczenia z dziećmi, które nie znoszą, jak coś nie idzie po ich myśli. Ich maluchy też bez problemu egzekwują to, co chcą. "Jeszcze drzwi do domu dobrze się nie zamkną i słyszę: 'Chce bajkę. Od razu!', "O losie! Myślałam, że to tylko u mnie tak, pozdrawiam towarzyszki niedoli", "Też tak mam! 'Mama, przestań mówić, bo przez ten dźwięk moje uszy bolą', mawia moje dziecko" - czytamy. Jedna z osób pokusiła się nawet o radę. "Jak się ma calla, ważnego, to proponuję zaopatrzyć się w pomoc do dziecka" - czytamy na Instagramie. Ola weźmie sobie te słowa do serca?

