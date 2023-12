Qczaj zapytany o rozstanie z partnerem. Tak obecnie wyglądają ich relacje

Jakiś czas temu media obiegły informacje o rzekomym rozstaniu Qczaja z partnerem, Tomaszem Nakielskim, z którym związał się w połowie 2022 roku. Emocje podsycał fakt, że zainteresowani nie zdementowali tych doniesień, a trener personalny nie ukrywał, że znajduje się teraz w trudnym czasie. - Nie chcę na razie nic potwierdzać ani zaprzeczać. To jest ostatnie, co jest mi potrzebne przy moim złym stanie psychicznym - mówił w połowie listopada na Plejadzie. Teraz Qczaj wrócił do tego tematu i zdradził, dlaczego ostatnio nie mieszkają razem i na jakim etapie dziś jest ich relacja. Przy okazji otworzył się w temacie choroby, z którą się mierzy.

Rozstanie Qczaja z Nakielskim. Wiadomo, dlaczego nie mieszkają razem

Według Qczaja informacje o rozstaniu z tancerzem, są mocno przesadzone. Na razie zmuszeni są do mieszkania osobno, ale powód jest dość przyziemny. Przy okazji trener personalny zasłania się też obowiązkami zawodowymi, którym muszą teraz poświęcić więcej czasu, bo przez ostatnie miesiące, bardziej skupiali się na miłości. - Nie mieszkamy razem, bo mam remont w mieszkaniu. Od miesiąca mieszkam w hotelu, Tomuś mieszka u mamy. Nie mogę nazwać tego rozstaniem, bo gdyby to było rozstanie, nie mielibyśmy ze sobą kontaktu. Kocham tego człowieka i na razie nie ma miejsca w moim sercu dla nikogo innego. Mamy sytuacje, w której każdy z nas potrzebuje trochę przestrzeni, bo po prostu daliśmy sobie przestrzeń na zrobienie projektów - wyznał Qczaj w rozmowie z Jastrząb Post.

Qczaj walczy na trzeźwo z depresją

Mimo natłoku zawodowych obowiązków, które sprawiają mu wiele przyjemności, Qczaj nie może teraz powiedzieć o dobrym czasie w życiu. Wszystko przez nawrót depresji, która niedawno o sobie przypomniała ze zdwojoną siłą. - W tym momencie depresja uderzyła mnie bardzo mocno. Trafiła na mnie trzeźwego, więc też inaczej to przeżywam, plus z moim ADHD, więc uczę się siebie na nowo. Zaraz będę miał 37 lat i poznaje siebie na nowo. Od półtora roku nie piję, jestem trzeźwy, więc dla mnie to jest nowa sytuacja w momencie, kiedy depresja przychodzi do mnie trzeźwego. Zazwyczaj było tak, że mogłem napić się lampkę wina i było wszystko w cudzysłowie super, a teraz muszę to wszystko znosić na trzeźwo. Mobilizuję się i do tego bardzo mocno zachęcam - zdradził trener. Więcej zdjęć Qczaja z partnerem znajdziesz w galerii na górze strony.

