Ida Nowakowska w nowej fryzurze. Teraz ma grzywkę. Fani nie do końca przekonani

Ida Nowakowska od jakiegoś czasu eksperymentuje ze swoim wizerunkiem. Na początku maja 2023 roku postanowiła zmienić kolor włosów. Wcześniej prezenterka "Pytania na śniadanie" miała długie, ciemne włosy. Wtedy jednak postanowiła spróbować blondu. Nie da się ukryć, że ogromna zmiana kompletnie odnowiła jej wizerunek. Wówczas fani mieli podzielone opinie. Od tego czasu Nowakowska co jakiś czas zmienia nieco swoje włosy. Ostatnio po raz kolejny pokusiła się o metamorfozę.

Zobacz wideo Ida Nowakowska wypowiedziała się na temat Mamy Ginekolog. "Wszyscy powinni być traktowani tak samo"

Ida Nowakowska pokazała się w nowej odsłonie. Co na to fani? Podzielone opinie

Ida Nowakowska aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie zebrała już ponad 400 tysięcy obserwujących. Prezenterka bez wahania publikuje ujęcia z życia prywatnego w sieci. Ostatnio pochwaliła się wizytą u fryzjera. Okazało się, że Nowakowska skusiła się na grzywkę! Fani od razu zabrali się za komentowanie. Głosy internautów są podzielone. Niektórzy byli zachwyceni. "Mega, cudownie wygląda", "Zakochałam się w tej fryzurze" - pisali. Inni z kolei nie mieli najlepszego zdania. "Wygląda w tych włosach bardzo nienaturalnie, jakby miała perukę. Zdecydowanie lepiej w ciemnych", "Ja w ogóle nie rozpoznaję osoby" - podkreślili. A wy co sądzicie? Grzywka pasuje Nowakowskiej? Więcej zdjęć Idy Nowakowskiej znajdziecie w galerii na górze strony.

Ida Nowakowska ostatnio zaliczyła wpadkę. Co się stało na planie "Pytania na śniadanie?"

W ostatnim czasie doszło do wpadki w programie "Pytanie na śniadanie". W śniadaniowym show nierzadko dochodzi do nieplanowanych sytuacji. Ida Nowakowska miała okazję się o tym przekonać. Gdy w pewnym momencie próbowała się przemieścić, zgubiła buta na wysokim obcasie. Tomasz Wolny bardzo zmartwił się sytuacją. - Gdyby państwo wiedzieli, co tu się dzieje, żeby zdążyć, żeby się uśmiechnąć na czas... Czy pani żyje? Żyjesz? Wszystko ok? - powiedział. Na szczęście Nowakowskiej nic się nie stało. Z uśmiechem komentowała wpadkę. - Chciałam przemknąć przed kamerą, a wyszło jak zawsze - podkreśliła.