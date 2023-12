Szczegóły pogrzebu Gabriela Seweryna. Informację przekazał jego były partner

Gabriel Seweryn, któremu ogólnopolską rozpoznawalność przyniósł program TTV "Królowe życia", zmarł 28 listopada. Projektant miał 56 lat. Mężczyzna przed śmiercią skarżył się na ból w klatce piersiowej czy to, że ratownicy medyczni nie chcieli go zabrać karetką do szpitala. By poznać dokładną przyczynę śmierci celebryty, potrzebna jest dalsza diagnostyka, bo sekcja zwłok nie pomogła w odpowiedzi na pytanie, dlaczego Gabriel Seweryn zmarł. Tymczasem wiadomo już, kiedy odbędzie się jego pogrzeb. O tym w internecie poinformował jego były partner znany z programu, Rafał Grabias.

REKLAMA

Zobacz wideo Rafał Grabias i Gabriel Seweryn nie mieli nic do ukrycia przed kamerami

Pogrzeb Gabriela Seweryna. Znamy datę i wiemy, gdzie się odbędzie

Rafał Grabias i Gabriel Seweryn byli parą przez 18 lat. Ich zaręczyny można było oglądać w "Królowych życia". Choć planowanego zagranicznego ślubu nie było, bo jakiś czas temu się rozstali, dziś Grabias nie ukrywa smutku. Mężczyzna zamieszcza w sieci smutne piosenki i dodaje do tego emotikony złamanego serca. To właśnie on w piątkowe popołudnie pokazał na InstaStories klepsydrę, z której dowiadujemy się o dacie pogrzebu Gabriela Seweryna.

Msza święta żałobna odprawiona zostanie dnia 6.12.2023 r. (środa) o godz. 12:00 w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krzepowie, po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku. Pogrążona w żalu rodzina - czytamy.

Gabriel Seweryn Gabriel Seweryn, KAPiF

Pogotowie zapewnia, że nie odmówiło Gabrielowi Sewerynowi pomocy

Przypomnijmy, że przedstawiciel zespołu ratownictwa medycznego po śmierci Gabriela Seweryna przekazał, że karetka nie odmówiła projektantowi pomocy. Z tym że ze względu na zachowanie pacjenta konieczna była interwencja policji. "Karetka była na miejscu. Na miejscu interwencję podjęła policja z uwagi na to, że sam pacjent pan Gabriel, jak i osoby towarzyszące, były agresywne. Łącznie z tym, że grozili zespołowi ratownictwa medycznemu. Nie było odmowy przyjęcia. Zespół był na miejscu i chciał udzielić pomocy, ale z uwagi na agresję i grożenie zespołowi ratownictwa medycznemu przez pacjenta i osoby będące na miejscu, zespół nie podjął czynności. Interwencja policji była z uwagi na to, że zespół czuł się zagrożony z powodu gróźb pacjenta i osób będących na miejscu. Tam prawdopodobnie było kilka osób" - mówił rzecznik pogotowia. Finalnie Gabriel Seweryn na SOR dostał się taksówką.

Gabriel Seweryn Gabriel Seweryn nie żyje. Ujawniono wyniki sekcji zwłok / fot. Instagram @gabiel_seweryn