Marcin Hakiel nieustająco zamieszcza w mediach społecznościowych wspólne zdjęcia ze swoją nową ukochaną. Często są one dość krindżowe. Zakochani chyba za wszelką cenę chcą przyciągnąć uwagę mediów. Na jednym ze zdjęć Hakiel pojawił się nawet w stroju Borata, ale oszczędzimy naszym czytelników takich popisów. Na kolejnych tancerz i jego wybranka serca "zagrali nogą". W oczy rzuciła nam się stylizacja. Prześwitów tam nie brakowało.

Marcin Hakiel z ukochaną. Postawiła na odważne prześwity

Na zamieszczonych na Instagramie zdjęciach partnerka Marcina Hakiela ma na sobie czarną, elegancką stylizację. Pierwsze skrzypce zagrała prześwitująca spódnica, na którą z pewnością nie każda kobieta by się zdecydowała. Zrównoważyła ją klasyczną marynarką w męskim stylu. Niewielka torebka nawiązywała do butów na obcasie, w tym samym kolorze. Całość była przemyślana i nie było tu miejsca na przypadek. Marcin Hakiel chyba uwielbia pozować w towarzystwie swojej partnerki, bo złapał ją za nogę i szczerzył się od ucha do ucha. Co ciekawe, poprzednia wybranka serca Hakiela, unikała mediów i nie chciała pokazywać twarzy.

Marcin Hakiel w jubileuszowej edycji "Tańca z gwiazdami"?

W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że Marcin Hakiel mógłby pojawić się jako jeden z uczestników kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami". Ponoć ma być to edycja jubileuszowa, podsumowująca zarówno edycje programu zrealizowane dla TVN, jak i Polsatu. Przypomnijmy, że w pierwszej edycji "Tzg" Hakiel tańczył w parze z Katarzyną Skrzynecką. Na planie drugiej poznał swoją przyszłą żonę, Katarzynę Cichopek. W rozmowie z Plotkiem wyznał, że nie dostał jeszcze żadnej oficjalnej propozycji od produkcji. "Nie wiem. Nie dostałem takiej propozycji. Musiałbym to przemyśleć" - powiedział Marcin Hakiel. Co więcej, tancerz prowadził wcześniej rozmowy w kwestii bycia jurorem w programie, ale nic z tego nie wyniknęło. "Już prowadziłem rozmowy z tańcem, więc jak przyjdą nowe, to pewnie siądziemy do stołu i będziemy dalej rozmawiać" - dodał Marcin Hakiel.

Marcin Hakiel z partnerką na premierze filmu 'Horror Story' KAPIF.pl / KAPIF.pl