Lara Gessler z całą pewnością należy do grona kobiet, które nie zważają na opinie innych. Córka Magdy Gessler z reguły otwarcie wyraża swoje poglądy i nie boi się mówić, co tak naprawdę myśli. Dotyczy to zarówno kwestii zawodowych, jak i prywatnych. Tym razem Lara wypowiedziała się na temat cen potraw świątecznych z restauracji swojej mamy. Uargumentowała, dlaczego są wysokie i co za tym stoi. Zdaniem Lary nazwisko odgrywa tutaj ogromne znaczenie.

Lara Gessler skomentowała ceny potraw świątecznych z restauracji swojej mamy. Odważnie

Święta Bożego Narodzenia tuż za rogiem. Nic więc dziwnego, że przygotowania do nich trwają w najlepsze. Szykują się do nich zarówno znane, jak i mniej popularne osoby. Magda Gessler doskonale wie, że druga połowa grudnia to doskonały czas na poszerzenie swojej restauracyjnej oferty. Gwiazda telewizji TVN postanowiła zaoferować gościom typowo świąteczne potrawy. Nie należą one jednak do najtańszych. Dlaczego? Lara Gessler w rozmowie z portalem Pomponik podała powód.

Zacznijmy od inflacji - to jest taka główna rzecz. My zawsze po prostu korzystamy ze składników super jakości, więc to jest podstawa do tego, żeby to kosztowało tyle, a nie mniej. Ja cały czas mówię, że ani ja, ani mama nie jesteśmy zaborcze na wiedzę w żaden sposób, wszystkimi przepisami się dzielimy. Więc jeśli ktoś uważa, że jest za drogo, to może to sobie zrobić sam. Natomiast jeśli ktoś nie ma czasu, umiejętności, no to w razie czego my jesteśmy po to, żeby po prostu pomóc- powiedziała Lara Gessler w rozmowie z portalem Pomponik.

Lara Gessler twierdzi, że nazwisko odgrywa ogromną rolę w biznesie. Broni wysokich cen w restauracjach mamy

W dalszej części wypowiedzi Lara Gessler zdradziła, co sądzi o wycenie opierającej się o rozpoznawalne nazwisko. Okazuje się, że w pełni popiera ona takie właśnie działanie. Zdaniem Lary Magdę Gessler kosztowało naprawdę wiele, żeby być teraz tu, gdzie jest. Pozycja, którą osiągnęła, nie wzięła się znikąd. W końcu kontrowersyjną restauratorkę w Polsce zna chyba każdy. Poniżej przedstawiamy ceny, jakie należy zapłacić za dania w restauracji "Polka" Magdy Gessler. Lokal mieści się w Łodzi. Kilogram pierogów - 92 zł. Kilogram uszek - 92 zł. Kilogram bigosu - 96 zł Kilogram tradycyjnej sałatki warzywnej - 58 zł. Porcja barszczu z uszkami - 26 zł za obejmującą (350 ml). Taka sama porcja zupy grzybowej - 28 zł. 150-gramowa porcja śledzia w oleju - 30 zł. Dorsz po grecku 42 zł. Ceny kilogramowych porcji ciast to koszt od 90 zł wzwyż.

Mama nie po to pracowała na swoją markę przez tyle lat, żeby kasować tyle samo, co ludzie, którzy dopiero zaczynają. (...) Jej praca, jej rozwój rok po roku to jest gigantyczna inwestycja. (...) Ona też utrzymuje się na rynku bardzo długo, to też ją kosztuje dużo nerwów, dużo zdrowia i dzięki temu zarobiła sobie na nazwisko, które jest w tej chwili marką i daje jej tytuł do tego, żeby ustalić wyższe ceny- dodała Lara Gessler w rozmowie z portalem Pomponik.

