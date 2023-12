Ewa Szykulska miała ostatnio poważne problemy zdrowotne, przez które w ciężkim stanie wylądowała w szpitalu. Od czego się zaczęło? Aktorka zgłosiła się do lekarza w związku z problemami z oddychaniem. Pracownik służby zdrowia stwierdził, że jej stan jest ciężki i podjął decyzję o przewiezieniu kobiety na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Niedługo potem w rozmowie z portalem Złota Scena aktorka uspokoiła fanów i poinformowała, że jej stan się polepszył. - Czuję się fantastycznie zaopiekowania przez personel medyczny. Najpierw przez pana doktora Olizarowskiego, a teraz przez lekarzy w tym szpitalu. Jestem leczona farmakologicznie i zostanę tutaj tak długo, jak będzie potrzeba. To już ich decyzja. Na szczęście mój stan zdrowia znacznie się poprawił - powiedziała Szykulska. Co dzisiaj dzieje się z aktorką? Oto najnowsze wieści.

Ewa Szykulska już wróciła do domu. "Czuję się znacznie lepiej. Po prostu chce się żyć"

Ewa Szykulska wreszcie może pochwalić się dobrymi wieściami. Jej stan zdrowia znacznie się poprawił i aktorka została już wypisana ze szpitala. Dalsze leczenie może kontynuować w domu. W rozmowie z jednym z portali podziękowała za opiekę personelowi szpitala i podkreśliła, że odzyskała werwę. To z pewnością uspokoi jej fanów, którzy byli mocno zaniepokojeni pobytem aktorki w placówce. - Chciałabym jeszcze raz podziękować za opiekę fantastycznemu personelowi szpitala na Szaserów. Mój organizm wrócił do pewnego rodzaju równowagi. Czuję się znacznie lepiej. Po prostu chce się żyć. Jestem w domu, aby odpocząć i porozmawiać sama ze sobą. To taki rodzaj terapii - powiedziała w rozmowie z portalem Złota Scena.

Ewa Szykulska widziała Macieja Damięckiego tuż przed śmiercią. Spotkali się na badaniach

Ewa Szykulska miała okazję widzieć się z Maciejem Damięckim chwilę przez jego śmiercią. Spotkali się w szpitalu, gdzie regularnie robili badania i monitorowali stan zdrowia. Aktorka nie zdawała sobie sprawy, że to będzie ostatnia rozmowa w ich życiu. - Uśmiechaliśmy się do siebie dwa dni temu na badaniach... - wspominała w rozmowie z "Faktem". Śmierć Damięckiego była dla niej wielkim ciosem. - My jesteśmy wszyscy blisko pokoleniowo. Taka jest kolej rzeczy. Odchodzimy i to normalne. Na palcach, po cichutku - podkreśliła.

