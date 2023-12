Mirosław Baka to aktor uwielbiany przez widownię i doceniany przez krytykę. W ostatnim czasie wcielił się w rolę Macieja Boryny w nowej ekranizacji "Chłopów". Prywatnie wywodzi się z bardzo religijnej rodziny. Sam jednak ma problem z Kościołem katolickim. Powiedział o tym wprost w najnowszym wywiadzie. Jednocześnie aktor podkreślił, że wciąż uważa się za chrześcijanina i nie zdecydował, czy dokona apostazji.

Zobacz wideo Urszula Pasławska ostro o Kościele. "Powinien się oczyścić"

Mirosław Baka odcina się od Kościoła katolickiego. Wszystko przez politykę

W rozmowie z portalem NaTemat Mirosław Baka wyznał, że odciął się od Kościoła katolickiego. Wszystko przez to, że księża z anbon uprawiają także politykę. A politycy traktują tę instytucję jak swój komitet wyborczy. Tego Mirosław Baka nie potrafi zaakceptować. "Od kilku lat polityka włazi, gdzie tylko może, weszła z dużym impetem do Kościoła - tyle, że Kościół chętnie ją przyhołubił, to znaczy w takiej postaci, jaką proponuje polski katolicyzm (...). To jest rzecz bez precedensu, rzecz okropna, żeby nie powiedzieć ohydna. Politycy rządzący traktują Kościół jak swój komitet wyborczy" - stwierdził Mirosław Baka.

Mirosław Baka nie szuka już Boga w Kościele. Chodzi do lasu

Mirosław Baka jest bardzo rozczarowany tym, jak obecnie wygląda Kościół katolicki. W jego opinii to firma zarządzana przez ludzi, którzy są nastawieni jedynie na zysk. Aktor odciął się od Kościoła, ale nie zdecydował się jeszcze na apostazję. Podkreśla, że wciąż czuje się chrześcijaninem. "Staram się żyć w zgodzie z chrześcijańskimi wartościami, natomiast nie potrafię, nie chcę i nie wiem, czy kiedykolwiek wrócę do praktykowania katolicyzmu, do Kościoła, w którym się wychowałem" - podkreśla Mirosław Baka. Aktor wyznał też, że już nie szuka Boga w Kościele. Odnajduje go w innych miejscach, takich jak las.

Skreśliłem Kościół katolicki i znajduję Boga w lesie, w domu, w ogrodzie. Wszędzie, ale na pewno nie w miejscach, w których wcześniej znajdowałem - dodał Mirosław Baka w rozmowie z NaTemat.

Mirosław Baka ma dość polityki w Kościele Mirosław Baka ma dość polityki w Kościele. Fot. KAPiF