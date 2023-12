Ewa Drzyzga 1 grudnia obchodzi urodziny. Dziennikarka właśnie skończyła 56 lat. Kilka miesięcy temu w "Dzień dobry TVN" stworzyła nowy duet z Agnieszką Woźniak-Starak. Z programem związana jest już trzy lata. Jej kariera w stacji TVN sięga jeszcze początków 2000 roku. Widzowie doskonale pamiętają ją z "Rozmów w toku", które cieszyły się ogromną popularnością i talk-show emitowano go aż do 2016 roku. Jak prezenterka wyglądała na początku kariery? Odgrzebaliśmy dla was stare zdjęcia.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga po raz pierwszy poprowadziły razem "Dzień Dobry TVN"

Ewa Drzyzga przez 17 lat prowadziła "Rozmowy w toku". Tak wyglądała na początku kariery w stacji TVN

Ewa Drzyzga nie kształciła się na dziennikarkę, bardzo długo jej pasją były występy w teatrze. Myślała nawet o szkole aktorskiej, ale nie wierzyła, że się do niej dostanie. Wybrała inną drogę. Jest absolwentką filologii rosyjskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. - Gdy pytają mnie, czy poszłam na filologię rosyjską z miłości do języka i literatury rosyjskiej, mówię: absolutnie nie! Jak o wielu rzeczach w moim życiu, o tej też zadecydował przypadek - czytamy w serwisie kobieta.pl. Po studiach dzięki udziałowi w konkursie Ewa Drzyzga trafiła do krakowskiego oddziału Polskiego Radia, a potem przez dziesięć lat współpracowała ze stacją RMF FM. Jej głos szybko stał się rozpoznawalny. Przed wieloletnią karierą w stacji TVN pracowała też dla TVP1, gdzie obok Piotra Kraśki i Krzysztofa Ibisza przeprowadzała rozmowy z gośćmi. Zahaczyła również o stację Polsat.

Ewa Drzyzga fot. kapif.pl

W 2000 roku została prowadzącą "Rozmów w toku" w stacji TVN i to właśnie ten format przyniósł jej największą popularność. Prezenterka w niesamowity sposób potrafiła zjednywać sobie publiczność. Co ciekawe, to nie ona była pierwszą prowadzącą tego programu. Przez chwilę te role pełniły Ewa Bakalarska i Anna Maruszeczko. "Rozmowy w toku" były na antenie przez 16 lat, 4 listopada 2016 roku wyemitowano ostatni odcinek show. - Nadszedł czas zmian. Muszę ogłosić, że idzie nowe, a więc idą nowe programy. Mam nadzieję, że nasza widownia będzie wciąż rosła. Telewizja musi być dynamiczna. My, jak nikt inny, jesteśmy blisko człowieka - mówiła u Bartosza Węglarczyka. Dzięki udziałowi w programie zdobyła aż trzy Telekamery i złotą Telekamerę. Jak wyglądała na początku swojej kariery? Zobaczcie poniżej. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Ewa Drzyzga fot. kapif.pl

Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński ratowali sytuację w "Dzień dobry TVN". Prezenterów zaskoczyły nagłe problemy techniczne

W jesiennej ramówce stacji TVN ogłoszono zmiany w programie "Dzień dobry TVN". Z formatem pożegnały się Małgorzata Rozenek-Majdan i Agnieszka Woźniak-Starak. Ewa Drzyzga stworzyła nowy duet z Krzysztofem Skórzyńskim. Jak przebiega ich współpraca? Z pewnością nie mogą narzekać na nudę. W jednym z wydań programu prezenterów zaskoczyły nagłe problemy techniczne, którym ofiarą padł Robert Kupicha. Jak wybrnęli z potrzasku? Sprawdźcie tutaj . Z okazji urodzin życzymy wszystkiego najlepszego!

Ewa Drzyzga z ekipą 'Dzień dobry TVN' fot. kapif.pl