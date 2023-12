Piotr Kupicha to frontman popularnego zespołu Feel. Polacy doskonale znają przeboje, które napisał, takie jak: "A gdy jest już ciemno", "Jak anioła głos", "Pokaż na co cię stać", "Pokaż mi niebo", "Swoje szczęście znam" czy też "Gotowi na wszystko", nagrane razem z Lanberry. Internauci interesują się jednak także życiem prywatnym wokalisty, który doczekał się czwórki dzieci z dwiema żonami. Z małżeństwa z Agatą ma synów Pawła i Adama, a z drugą żoną Eweliną córki, Jagodę i Laurę. W rozmowie z Plotkiem wyjawił, jak obecnie wygląda jego życie rodzinne.

Piotr Kupicha o rodzinnym szczęściu: Nie wiem, komu za to dziękować

Piotr Kupicha wyznał, że jego prywatność nie zawsze była usłana różami. Przeżył rozwód. Ostatecznie udało mu się jednak zbudować rodzinne szczęście. Piosenkarz jest wdzięczny za to, co teraz go spotyka w życiu.

Dużo szczęścia mnie w życiu spotkało. Bardzo dużo szczęścia. Po mojej drodze niekoniecznie usłanej różami, po rozwodzie... To były takie momenty, które nie były idealne. Teraz, tworząc dom, gdzie po dziewięciu latach od narodzin naszej Jagody przychodzi nam jeszcze mała Laura, to muszę przyznać, że jest to ogromne szczęście. Nie wiem, komu za to dziękować. Mówi się, że się dziękuje Bogu, za taki dar. Spotkało nas dużo dobrego, jeśli chodzi o ten czas. O to jak żyję, jak się czuję. To jest fajny czas i święta będą wyjątkowe - powiedział Piotr Kupicha w rozmowie z Plotkiem.

Piotr Kupicha święta spędzi ze wszystkimi dziećmi. Jedzie do Zakopanego

Członek zespołu Feel wcale nie spędzi świąt na rodzinnym Śląsku. Z całą familią ma zamiar wybrać się do Zakopanego. W ubiegłym roku również tam spędzali bożonarodzeniowy czas. Tym razem będzie ich więcej. "W zeszłym roku na święta byliśmy z dzieciakami w górach. Paweł, Adaś, Jagódka, Ewelinka i ja. Wybraliśmy się do Zakopca. W tym roku chcielibyśmy to powtórzyć. A że życie jest i powinno być piękne, to teraz będzie Paweł, Adaś, Jagódka, Laura i my" - dodał Piotr Kupicha.

Feel z nową piosenką. "Hejnał" to słowo klucz

Grupa Feel w 2022 roku wydała swój piąty studyjny album, zatytułowany, po prostu, "Feel 5". Obecnie promują singiel "Hejnał", który ukazał się 20 września. To sentymentalna, ale bardzo chwytliwa i przebojowa piosenka. Od tygodnia na YouTube jest już teledysk promujący to wydawnictwo.