Żona Andrzeja Gołoty pokazała rodzinne zdjęcie. Tak dziś wygląda syn boksera

Andrzej Gołota to z pewnością jeden z najpopularniejszych polskich bokserów. Na swoim koncie ma medale z igrzysk olimpijskich i mistrzostw Europy. Od lat nie jest już czynnym sportowcem. Po przejściu na emeryturę poświęcił się rodzinie. Razem z żoną Mariolą doczekał się dwójki, dorosłych już, dzieci. Choć sam rzadko pokazuje w sieci kulisy prywatnego życia, to jego ukochana wręcz przeciwnie - chętnie dzieli się w mediach społecznościowych rodzinnymi kadrami. Niedawno pokazała najnowsze zdjęcie boksera z synem.

Andrzej Gołota na nowym zdjęciu z synem. To wykapany ojciec!

Andrzej i Mariola Gołota stanęli na ślubnym kobiercu w 1990 roku. Niedługo później na świecie powitali córkę Aleksandrę. Natomiast we wrześniu 1997 roku urodził się Andrzej Junior. Fani od lat trafnie zauważają, że syn jest niezwykle podobny do ojca. Potwierdziło to także najnowsze zdjęcie 26-latka, które opublikowała żona sportowca na swoim instagramowym profilu.

Najserdeczniejsze życzenia imieninowe dla wszystkich Andrzejów i Andrzejków - napisała w opisie fotografii.

Na zdjęciu widzimy, jak Andrzej Junior obejmuje ramieniem ojca i uśmiecha się wprost do obiektywu. Za to bokser nie wygląda na zadowolonego z faktu, że ktoś go fotografuje. Oboje nachylają się nad stołem zastawionym aromatyczną kolacją. Pod postem szybko zaczęły pojawiać się komentarze. Większość internautów złożyła życzenia imieninowe obu panom. Inni zwrócili natomiast uwagę na 26-latka. "Młody, jaki przystojniak. Coś ma z taty, ale większość urody po mamie", "Widać junior w dobrej formie. Tata dba o odpowiednią dietę", "Ależ junior jest już duży, a tak czasem niedawno uczyłem go pływać w Rowach na wakacjach" - czytamy.

Andrzej Junior chroni swoją prywatność. Jego matka zdradziła, gdzie pracuje

Zarówno Gołota, jak i jego syn zdają się pilnować swojej prywatności. Andrzej Junior ma co prawda profil w mediach społecznościowych, ale jest on niedostępny dla obcych. Zobaczyć mogą go tylko te osoby, które mężczyzna zaakceptuje. Stąd też niewiele wiadomo o jego życiu. Skrawki informacji przekazuje Mariola Gołota, która w przeciwieństwie do bliskich jest dość aktywna w sieci. Wiemy natomiast, że syn boksera obrał zupełnie inną drogę niż ojciec. Co prawda w przeszłości parał się różnymi dyscyplinami, jak chociażby tenis. W zeszłym roku jego matka poinformowała, że zdecydował się rozpocząć pracę w branży związanej z finansami.