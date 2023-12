Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś pokazali kolejne zdjęcia ze ślubu. Jest też ich syn

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś 29 listopada ogłosili na Instagramie, że wzięli ślub. Aktorka i sportowiec pobrali się w Dubaju, do którego polecieli kilka dni temu. Opublikowali kilka ujęć z tego pięknego dla nich dnia. Oczywiście największą uwagę przykuły stroje, w których ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Włodarczyk wybrała piękną suknię w stylu boho, pan młody postawił na luźną stylizację, złożoną z szerokich jasnych spodni i białego t-shirtu. Małżonkowie teraz przygotowali dla fanów kolejną niespodziankę. Na swoich profilach na Instagramie udostępnili nowy post.

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś dodali nowe zdjęcia ze ślubu

Nowy wpis składa się z karuzeli zdjęć z ich ślubu. Ceremonia odbyła się na pustyni, dlatego nie zabrakło ujęć wykonanych w tej oryginalnej scenerii. Fotograf ujął małżonków m.in. podczas biegu. Oboje radośnie się uśmiechają i trzymają za ręce. Na innych okazują sobie czułość oraz pozują z bliskimi. Nie zabrakło także uroczych rodzinnych obrazków. Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś zapozowali z synem. W 2021 roku zostali rodzicami Milana. Chłopiec także miał przemyślaną stylizację. Rodzice wybrali dla niego jasny komplet złożony ze spodni i kamizelki, pod nią miał biały t-shirt. Widać, że dzień ślubu aktorki i sportowca dla wszystkich zebranych na uroczystości był wyjątkowy. Zdjęcia zakochanych znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Małżonkowie nie rozpisują się o tym, jak minęła im ceremonia, za to dodają wiele zdjęć. Agnieszka Włodarczyk jednak postanowiła skomentować jeden wpis, który pojawił się pod postem z informacją o ślubie. Poruszyła temat sukienki, o czym przeczytacie TUTAJ.

Stylistka ocenia kreacje ślubne Włodarczyk i Karasia

Tak jak wspomnieliśmy, stylizacje państwa młodych wzbudziły emocje. Głównie to, co wybrał na tę okazję Robert Karaś, zaintrygowało niektórych obserwatorów. O komentarz ws. oceny ich strojów poprosiliśmy stylistkę. - Agnieszka wybrała sukienkę w stylu boho, dodatki w postaci kapelusza i kowbojek, które podkreślają luźną koncepcję ślubu. Robert w t-shircie i białych jeansach nie razi, to w końcu uroczystość na pustyni, a nie w złoconej kaplicy. Ostatecznie o tym, co ubrać na ceremonię, powinni decydować sami zainteresowani - państwo młodzi - podsumowała Małgorzata Salamon. Co jeszcze nam powiedziała? Zajrzyjcie tutaj: Włodarczyk w pięknej sukni, Karaś wybrał t-shirt. Ekspertka ocenia ich ślubne kreacje [PLOTEK EXCLUSIVE]

