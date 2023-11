Piotr Stramowski wbił szpilę Katarzynie Warnke. Poszło o rozwodową imprezę

Rozwód Katarzyny Warnke i Piotra Stramowskiego był jednym z głośniejszych wydarzeń w show-biznesie tego roku. Para sprawiała wrażenie bardzo szczęśliwej i zgranej, aż do jednej z imprez branżowych w październiku 2022 roku, kiedy nie dało się nie zauważyć, że unikali siebie. Rok później para formalnie zakończyła relację i długo nie wypowiadali się na ten temat. Teraz aktor powiedział co myśli o tym, że jego była żona wyprawiła imprezę z okazji sfinalizowania rozwodu.

Warnke zorganizowała imprezę po rozwodzie. Stramowski wbił jej szpilę

- W poniedziałek nastąpi fantastyczny dzień, ponieważ mamy sprawę rozwodową. Liczę na to, że wszystko skończy się na pierwszej rozprawie. Mam nadzieję, że rozprawa będzie krótka, zwięzła i zakończy się sukcesem, czyli orzeczeniem rozwodu. Zamierzam też świętować tego dnia. Przyjęcie z tej okazji robię w piątek. Zaprosiłam przyjaciół, którzy mnie wspierają i cieszą się ze mną - mówiła podekscytowana Katarzyna Warnke przed rozprawą. Już wtedy niektórzy byli zaskoczeni tym, że wyprawi imprezę, aby świętować rozwód. Co myśli o tym jej były mąż? Piotr Stramowski w rozmowie z Plejadą wyraził wyraźną dezaprobatę.

Nie zaprosiła mnie, więc nie wiem. A tak na serio nie, nie zorganizowałem takiego przyjęcia. W moim świecie mam inne powody do imprezowania niż rozwody. Są ciekawsze okazje - stwierdził Piotr Stramowski w rozmowie z Plejadą.

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski faktycznie żyją w dobrych relacjach? Ekspert bez wątpliwości

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski podtrzymują wersję, że po rozwodzie pozostają w dobrych relacjach i nie żywią wobec siebie negatywnych emocji. Jak to może wyglądać okiem ekspeta? Jakiś czas temu poprosiliśmy o ocenę zdjęć, po których można było stwierdzić, że byli małżonkowie unikają siebie. To wówczas usłyszeliśmy. "Unikanie siebie, unikanie emocji albo unikanie kontaktu nie jest "dobrą relacją". Zdjęcia z eventu pokazują mijanie się pani Katarzyny i pana Piotra. Wygląda to tak, jakby byli małżonkowie nie zauważyli się na imprezie. Czy mogli się nie zauważyć (nawet na zbiorowym zdjęciu na ściance stanęli od siebie bardzo daleko)? Są aktorami i to dobrymi, ale kiedy chodzi o życie osobiste, to nawet dobrzy aktorzy mają problem z własnymi emocjami". Zdjęcia Katarzyny Warnke i Piotra Stramowskiego znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski podczas premiery filmu 'Pętla' kapif

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski podczas premiery filmu 'Nie czas umierać' kapif