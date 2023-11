Rozalia Mancewicz jest Polką, która urodziła się w Melbourne w Australii. Z rodzicami przeprowadzili się do ojczyzny, gdzie udało jej się rozpocząć przygodę z show-biznesem. W 2004 roku zdobyła tytuł Miss Polski Nastolatek, a już sześć lat później wywalczyła zwycięstwo podczas konkursu Miss Polonia. Modelka nie ukrywała jednak, że chciałaby założyć dużą rodzinę. Właśnie podzieliła się radosną nowiną. Powitała na świecie trzecie dziecko.

Rozalia Mancewicz urodziła. Zdradziła imię syna

We wrześniu 2014 roku Rozalia Mancewicz wzięła ślub z miłością swojego życia - Marcinem Jaworskim. Już dwa lata temu powitali na świecie pierwsze dziecko - syna Henryka, a w 2021 roku urodziła się ich córka Zofia. Teraz rodzina małżonków powiększyła się o kolejnego małego chłopca, jakim jest Józek. Była miss opublikowała nagranie ze szpitala, na którym możemy ją zobaczyć z noworodkiem. Widać, że jest bardzo szczęśliwa.

30/11/2023, godzina 9:10. Poznajcie Józka - naszego małego karba! Dziękujemy za wszystkie gratulacje. Pozdrawiamy was ze szpitala, pełni radości i miłości! - pisała Rozalia Mancewicz na Instagramie.

W komentarzach szybko posypały się gratulacje od fanów. "Gratulacje Rozi pięknie wyglądacie razem, zdrówka.", "Gratuluje Rozalka! Dużo zdrówka Wam życzę. Jak to jest w ogóle możliwe, że tak dobrze wyglądasz?", "Gratulacje. Zdrówka dla mamy i synka?" - czytamy. Zdjęcia Rozalii Mancewicz z synkiem znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Rozalia Mancewicz to była Miss Polonia. Drogę zawodową związała z czymś innym

Konkurs Miss Polonia otworzył drogę do rozwijania kariery w show-biznesie wielu kobietom. Ewa Wachowicz dziś jest jedną z najpopularniejszych prezenterek telewizyjnych, która dodatkowo dzieli się ciekawymi przepisami. Z kolei Paulina Krupińska spełnia się w pracy przy programie śniadaniowym. Sama Rozalia Mancewicz po roku mieszkania w stolicy wróciła na Podlasie i zajęła się rozwojem agroturystyki. Nie była w stanie wyprowadzić się na stałe z rodzinnych stron. "Męża poznałam w Warszawie, ale tak się złożyło, że on też pochodzi z Białegostoku. Tutaj mam wszystko - dom, pracę przyjaciół. Jak na razie mam jedno dziecko, ale w planach jest co najmniej dwójka. Sama mam dwie siostry i brata. Wiem, jak cudownie jest w domu, gdzie jest dużo dzieci" - mówiła w jednym z wywiadów.

