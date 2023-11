Odkąd Marcin Hakiel rozstał się z Katarzyną Cichopek, jego życie prywatne budzi jeszcze większe zainteresowanie. Początkowo pokazywał, jak stara się na nowo ułożyć życie u boku tajemniczej blondynki Dominiki, jednak ta relacja nie przetrwała ze względu na to, że inaczej patrzyli w przyszłość. Od jakiegoś czasu u jego boku możemy oglądać imienniczkę byłej partnerki, tym razem o długich, brązowych włosach. Para chętnie pokazuje kulisy łączącej ich relacji i widać, że świetnie czują się w swoim towarzystwie. Za nimi wieczór pełen wrażeń.

Marcin Hakiel siedzi z ukochaną w łazience. Zafundowała mu fryzjerską usługę

Marcin Hakiel zdaje się być bardzo szczęśliwy w nowym związku. Z Dominiką poznał się przez wspólnych znajomych. Umówili się na kawę, a później kupili koszulki Beyonce i tak zaczęła się ich wspólna droga. Partnerka byłego męża Katarzyny Cichopek praktycznie go nie opuszcza i w przeciwieństwie do poprzedniczki chętnie pojawia się na imprezach branżowych. To jednak nie wszystko. Ostatnio para pokazała, jak spędzają wieczór w... łazience. Wszystko zaczęło się od kadru z Hakielem, który siedział po prysznicem. Z kolei Dominika chwyciła za maszynkę do golenia i doprowadziła jego włosy do porządku. Szybko pochwalili się efektem. Więcej zdjęć z ostrego cięcia Marcina Hakiela znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Niedoskonałość jest doskonała - pisał Marcin Hakiel na Instagramie, prezentując nową fryzurę.

Partnerka Marcin Hakiela zafundowała mu ostre cięcie. Instagram @marcinhakiel

Marcin Hakiel zabiera partnerkę na eventy. Nie pozują razem na ściankach

Marcin Hakiel chętnie zabiera na eventy partnerkę, co udaje się uchwycić się fotoreporterom. Dominika nie zaliczyła jednak jeszcze debiutu na ściance. Dlaczego? Tancerz wszystko zdradził w rozmowie z Plotkiem. - Ja jestem tą częścią bardziej znaną naszego związku, Dominika nie. Spędzamy razem czas i wydaje mi się, że to jest wszystko normalnie. Rozumiem, że żyjemy w wolnym kraju i możemy robić to co chcemy. Czy coś się zmieniło od mojego ostatniego sprawdzenia konstytucji? Czyli mogę przyjść gdzieś, ale nie muszę z każdym rozmawiać czy z każdym pozować do zdjęć - zdradził nam Marcin Hakiel.

