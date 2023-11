Wygląda na to, że czas Danuty Holeckiej w TVP dobiegał właśnie końca. Gazeta.pl podała, że szefowa "Wiadomości" zniknie w drugiej połowie grudnia. - Dokumenty zostały już podpisane. Ma odejść 12 grudnia za porozumieniem stron z rocznym okresem wypowiedzenia - podaje zaś anonimowe źródło portalu naTemat, który miał okazję rozmawiać z samą zainteresowaną. "Poirytowana Holecka w pierwszych słowach rzuciła, że to bzdura. A potem stwierdziła, że jednak nie chce sprawy komentować i dodała, że możemy sobie pisać, co chcemy. Wyraźnie zdenerwowana podkreśliła, że nie ma obowiązku komukolwiek się tłumaczyć" - czytamy.

Danuta Holecka sama odeszła z TVP

Gazeta.pl dodaje, że dla zmylenia innych, Danuta Holecka znalazła się jeszcze w grafiku prezenterów "Wiadomości" na styczeń. Tego wpisu dokonano jednak pro forma, by nie wzbudzać zainteresowania zniknięciem prezenterki od 13 grudnia. Dowiadujemy się też, że odejście z telewizji to jej własna decyzja. - Skoro wie się, że praca tutaj i tak się zakończy, to naturalne jest, że chce się samemu wykonać uprzedzający ruch - podaje anonimowy informator z TVP w rozmowie z wiadomoscigazeta.pl. Przypomnijmy, że jeszcze miesiąc temu szefowa "Wiadomości" zapewniała w rozmowie z Wirtualną Polską, że nie zna planów opozycji szykującej się do przejęcia władzy, "spokojnie pracuje i nigdzie się nie wybiera".

Danuta Holecka ma w domu przedmiot do dyscypliny męża, fot. TVP - screen fot. TVP - screen

Danuta Holecka świetnie zarabiała w TVP. Znamy konkretne kwoty

Danuta Holecka trafiła do TVP w 1993 roku po wygraniu konkursu na prezentera. Miała wtedy 25 lat i zanim zaczęła prowadzić "Wiadomości", przygotowywała relacje z obrad Senatu. Na swoim koncie ma też pracę w TVP Info czy TVP3 i takie programy jak: "Minęła dwudziesta", "Gość Wiadomości", "Echo dnia", "Dziennik regionów", "Oczy w oczy" i "Dziś wieczorem". W 2018 r. została powołana na członka XI kadencji Komisji Etyki TVP S.A. Podczas pracy w TVP nie mogła narzekać na zarobki. Przypomnijmy, że Onet niedawno podawał, że Danuta Holecka kryjąc się pod szyldem swej firmy D.D.H. Studio "V", podpisała we wrześniu 2020 r. umowę na prowadzenie "Wiadomości" 10-11 razy w miesiącu za 46 tys. zł netto. Umowa weszła w życie wstecznie - od 1 sierpnia 2020 r. i skończyła się 31 stycznia 2023 r. Przez ten okres pracownica TVP mogła zarobić nawet 1,4 mln złotych, chociaż w kontrakcie zawarto także zastrzeżenie, że "łączna wartość umowy (...) nie przekroczy kwoty 2 072 550,00 złotych". W 2023 roku Holecka podpisała kolejną umowę, która miała obowiązywać do 31 lipca 2025 roku. Wedle jej zapisów prezenterka zobowiązała się prowadzić główne wydanie "Wiadomości" 9-11 razy w miesiącu. Zagwarantowano jej również podwyżkę do 50 tys. netto miesięcznie.