Dotarła do nas smutna informacja z zagranicy. Shane MacGowan nie żyje. Wokalista kultowego zespołu The Pogues zmarł w wieku 65 lat. W zeszłym roku piosenkarz trafił do szpitala. Zmagał się z wirusowym zapaleniem mózgu. Informację o śmierci artysty za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała jego żona, Victora Mary Clarke.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Werner o ostatnich chwilach ojca.

Shane MacGowan nie żyje. Żona pożegnała go w pięknych słowach

Shane MacGowan trafił do szpitala pod koniec 2022 roku. Okazało się wówczas, że cierpi on na wirusowe zapalenie mózgu. Jego stan nieustannie poprawiał się, a następnie pogarszał. Żona na bieżąco informowała fanów o przebiegu choroby wokalisty. W listopadzie bieżącego roku Shane MacGowan wylądował na oddziale intensywnej terapii. Miał poważne problemy z oddychaniem. Jeszcze tydzień temu stan wokalisty poprawił się na tyle, że mógł on zostać wypisany do domu. "Shane wychodzi ze szpitala! Jesteśmy dozgonnie wdzięczni wszystkim doktorom i pielęgniarkom ze szpitala Św. Wincenta, którzy robili, co mogli" - napisała wówczas Victora Mary Clarke na Instagramie. Niestety, tym razem miała o wiele gorszą wiadomość. Jak się okazuje, Shane MacGowan zmarł w czwartek 30 listopada we własnym domu. Victora Mary Clarke w pięknych słowach pożegnała zmarłego męża. "Shane zawsze będzie moim światłem, miarą moich marzeń i miłością mojego życia... Poznanie, pokochanie go i bycie kochaną przez niego było prawdziwym błogosławieństwem" - napisała w oficjalnym oświadczeniu.

Shane MacGowan od jakiegoś czasu miał problemy zdrowotne

Nie jest tajemnicą, że muzyk od lat zmagał się z różnorodnymi problemami zdrowotnymi. W dużej mierze spowodowane były one nadużywaniem alkoholu oraz innych używek. Shane MacGowan prowadził mocno rozrywkowy tryb życia. Od 2015 roku poruszał się na wózku inwalidzkim. Z żoną związany był od 2018. roku. Victora Mary Clarke ceniła jego charakter i otoczyła go opieką.

Shane MacGowan kim był?

Shane MacGowan zyskał szerszą sławę i rozpoznawalność jako lider zespołu The Pogues. Grupa punkowa została założona w 1982 roku. Zespół muzyczny w swojej twórczości wykorzystywał grupy tradycyjne instrumenty m.in. banjo czy akordeon. Razem z The Pogues Shane MacGowan nagrał swój największy przebój, piosenkę o tytule "Fairytale of New York". Na początku lat 90. wokalista został wyrzucony z zespołu. Powrócił w 2001 roku. Jednak grupa zagrała tylko kilka koncertów i ostatecznie się rozpadła w 2014 roku.