Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś powiedzieli sobie sakramentalne tak. Zrobili to na własnych warunkach, z dala od ojczyzny, za to w pięknych okolicznościach przyrody. W środę 29 listopada media obiegły zdjęcia świeżo upieczonych małżonków. Fotografie zostały wykonane w słonecznym Dubaju. Trzeba przyznać, że lokalizacja ceremonii nie była standardowa. W związku z tym stroje musiały być do niej odpowiednio dopasowane. Choć małżonkowie nie zabrali jeszcze głosu po ślubie, to Agnieszka Włodarczyk zdecydowała się na udzielenie jedynego komentarza. Chodziło o sukienkę.

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś wybrali nietuzinkowe reakcje. Po ślubie zamilkli

W tym wyjątkowym dniu Agnieszka Włodarczyk postawiła na długą, białą koronkową suknię w stylu boho. Do tego dobrała kowbojki oraz kapelusz. Z kolei Robert Karaś wybrał białe spodnie oraz dopasowany t-shirt. Trzeba przyznać, że oboje prezentowali się bardzo gustownie i z klasą. Wybrane kreacje w rozmowie z nami oceniła Małgorzata Salamon. Projektantka przyznała, że jak na tę okazję były to dobre modowe wybory. Świeżo upieczeni małżonkowie raczej nie komentują tego ważnego dla nich wydarzenia. Zamieścili jedynie na Instagramie kilka ślubnych fotografii, wykonanych na dubajskiej pustyni. Choć pod opublikowanym postem niemalże od razu zaroiło się od komentarzy i gratulacji, to zakochani stronili od jakiejkolwiek odpowiedzi.

Agnieszka Włodarczyk udzieliła pierwszego komentarza po ślubie. Poszło o sukienkę

Agnieszka Włodarczyk zdecydowała się zareagować dopiero na gratulacje od salonu sukien ślubnych, który był odpowiedzialny za stworzenie jej wyjątkowej kreacji. "Agnieszko i Robercie, gratuluję z okazji ślubu! Życzymy wam pięknego wspólnego życia. Razem wyglądacie świetnie. Dziękujemy za zaufanie" - napisano. Przepełniona radością celebrytka wyznała, że zjawiskowy projekt był spełnieniem jej marzeń. "No powiem wam, że nie mogłam wymarzyć sobie piękniejszej sukni" - zapewniła. A wam jak się podobała suknia ślubna Agnieszki Włodarczyk? Więcej zdjęć pary znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.