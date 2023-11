Magda Gessler to najbardziej rozpoznawalna restauratorka w Polsce, która już od 13 lat z powodzeniem jest gospodynią programu "Kuchenne rewolucje". Show przyniosło jej sławę i pieniądze, które mnoży dzięki rozwiniętej działalności swoich restauracji. Jej flagowym lokalem jest "U Fukiera", znajdujący się na Rynku Starego Miasta w Warszawie. Gessler ogłosiła niedawno, że w wykwintnej restauracji będzie można świętować Sylwester 2024.

Magda Gessler organizuje Sylwestra. Zapowiada ośmiodaniowe menu i wyjątkową oprawę

"W tym roku także z przyjemnością organizujemy Sylwestra w restauracji "U Fukiera"! Zapraszamy na uroczystą i wyjątkową kolację degustacyjną. Przygotowujemy dla was ośmiodaniowe menu, wina oraz wyjątkową, celebracyjną oprawę. Szczegóły wkrótce" - zapowiada restauracja na swoim profilu na Instagramie. Nie znamy jeszcze detali wydarzenia, ale na podstawie poprzednich lat możemy wywnioskować, jakich cen się spodziewać. W 2021 roku Sylwester w restauracji Magdy Gessler kosztował 450 zł za osobę w opcji mięsnej oraz 400 zł za osobę w opcji wegetariańskiej. W opłaty wliczone były tylko dania z sylwestrowego menu, a do rachunku doliczano dziesięć proc. za obsługę. Za każde dodatkowe zamówienie spoza sylwestrowej trzeba było dopłacić, a do rachunku doliczano dziesięć proc. za serwis. W 2022 roku ceny skoczyły o 25 zł w obu wariantach.

Magda Gessler organizuje Sylwestra. Takie ceny i menu były w poprzednich latach

W 2021 roku restauracja przygotowała "wykwintne i wysmakowane menu pełne wybornych dań". W karcie znalazły się m.in. biszkopt z pstrąga, foie gras, jesiotr i tartinki z tatarem, a na deser Magda Gessler oferowała "pijany sorbet". Restauracja specjalizuje się także w dużym wyborze napojów wysokoprocentowych. W noc sylwestrową sprzed dwóch lat, goście Magdy Gessler mogli wybrać szampana luksusowej marki. Najtańsza butelka znanego trunku kosztowała wówczas 290 zł, a najdroższa - 335 zł. Klienci z najgrubszymi portfelami mogli skusić się na Dom Pérignon, którego cena to 1400 zł za butelkę.

