To jedna z najbogatszych Polek, ale jej nazwisko kojarzy niewielu. Zaczęła od uprawiania cebuli

W mediach określana jest jako "najbardziej tajemnicza miliarderka w Polsce". Bo choć, jak wylicza "Wprost", z majątkiem rzędu 2.2 mld zł jest drugą najbogatszą Polką, o Barbarze Komorowskiej nie wie prawie nikt. Niewiele osób wie także, jak wygląda polska przedsiębiorczyni, która jak ognia strzeże dziś prywatności. Trochę więcej wiadomo na temat historii firmy, która przyniosła jej tak ogromny sukces.

REKLAMA

Zobacz wideo Liszewski o tym, jak inwestuje

Barbara Komorowska to współzałożycielka firmy Bakoma

Jak donosi Business Insider, Barbara Komorowska wraz z mężem Zbigniewem Komorowskim, pierwszy biznes zaczęli rozwijać w latach 80. Małżonkowie hodowali i sprzedali najpierw cebulę, a potem także jabłka, które zaczęły trafiać na niemiecki rynek. Dzięki temu dorobili się pierwszych dużych pieniędzy, które mogli zainwestować. W 1989 roku wraz z Edwardem Mazurem założyli doskonale znaną wszystkim Polakom firmę Bakoma. Z racji tego, że Mazur był zagranicznym inwestorem, przez trzy lata Bakoma nie musiała płacić podatków. Barbara Komorowska do dziś pozostaje największą udziałowczynią firmy.

Żyłkę do biznesu Komorowscy wykorzystali zresztą nie tylko przy budowaniu mleczarskiego imperium. Rodzina Komorowskich tworzy spółkę rolno-spożywczą BZK Group, a w jej skład wchodzą także Polskie Młyny, będące największym rodzimym producentem mąki, Komagra produkująca olej rzepakowy, a także Bioagra-Oil zajmująca się biopaliwami. Zajmują się również produkcją wódek BZK Alco. W 2006 roku Barbara Komorowska kupiła i odrestaurowała XVIII-wieczne młyny zbożowe w Bydgoszczy nazywane Młynami Kentzera, które od 2008 roku funkcjonują jako hotel Słoneczny Młyn. Oprócz tego jest także właścicielką Tęczowego Młyna - hotelu położonego w Kielcach.

O życiu Barbary Komorowskiej poza licznymi przedsiębiorstwami nie wiadomo za to praktycznie nic. Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a wraz z mężem doczekała się syna Piotra, który także zajął się rodzinnymi biznesami. Nieco więcej wiadomo za to o Zbigniewie Komorowskim. Mąż przedsiębiorczyni przez pewien czas zajmował się polityką. Należał do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i był senatorem w latach 1991-1997. Od 2001 roku był posłem z ramienia PSL. Z polityki wycofał się jednak cztery lata później.