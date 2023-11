Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś zaskoczyli informacją o ślubie. Wprawili większość fanów w osłupienie, publikując kadry z tej ważnej ceremonii. Zakochani postanowili pobrać się na pustyni w Dubaju, czemu towarzyszyła niepowtarzalna atmosfera. Nie tylko to nietypowe miejsce, ale i kreacje młodej pary robią wrażenie. Co o nich uważa projektantka Małgorzata Salamon?

Włodarczyk i Karaś zalegalizowali swój związek. Ich ubiór z ceremonii komentuje ekspertka

- Agnieszka wybrała sukienkę w stylu boho, dodatki w postaci kapelusza i kowbojek, które podkreślają luźną koncepcję ślubu. Robert w t-shircie i białych jeansach nie razi, to w końcu uroczystość na pustyni, a nie w złoconej kaplicy - oceniła Salamon w rozmowie z nami. - Ostatecznie o tym, co ubrać na ceremonię, powinni decydować sami zainteresowani - państwo młodzi - podsumowała.



Sam post z ceremonii przedstawiający zakochanych cieszy się ogromną popularnością. W komentarzach nie brakuje ciepłych słów ze strony znajomych i fanów pary. "Ale super wiadomość. Gratulacje dla was" - czytamy. Padły też słowa dotyczące stylizacji nowożeńców. "Boska suknia. Bosko państwo wyglądacie, bez przepychu a z klasą. Ten podkoszulek pana męża ma więcej klasy i elegancji niż fraki, garnitury i inne mundury" - napisała jedna z obserwatorek pary.

Agnieszka Włodarczyk, Robert Karaś

Agnieszka Włodarczyk zwolniła z karierą. Skupiła się na rodzinie

Aktorka wychowuje razem ze sportowcem syna Milana. Para chętnie pokazuje chłopca w sieci - widać, że bycie rodzicami sprawia im ogromną radość. Włodarczyk już pewien czas temu wyznała nam, że postanowiła zmienić priorytety w życiu. To właśnie na pierwszym miejscu są jej bliscy, co wybrzmiało podczas odpowiedzi na pytanie dotyczące ewentualnego powrotu do "Twoja twarz brzmi znajomo". - Ja już prowadzę inne życie, bardziej rodzinne, doceniam każdą chwilę z bliskimi, a wiem, ile taki program pochłania czasu. Dlatego powiedziałam zaporową stawkę, żeby mnie nie wzięli. Mam teraz inne priorytety, a showbiz wiesz, jaki jest. Mnie na szumie nie zależy. To było kuszące, ale lubię swoje życie bez telewizji - wyznała aktorka. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj, a po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

Robert Karaś, Agnieszka Włodarczyk, Milan Karaś