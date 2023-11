Agnieszka Włodarczyk poślubiła niedawno Roberta Karasia. Szczęśliwi małżonkowie z dumą oświadczyli na Instagramie, że uroczystość odbyła się w Dubaju. Na zdjęciach widzieliśmy ewidentnie zakochaną w sobie parę. Aktorka, zanim odnalazła miłość u boku Karasia, była w kilku związkach. Jeden z nich był szczególnie medialny i budził kontrowersje.

REKLAMA

Zobacz wideo Jacek Jelonek ma już plany na ślub

Rafał Kosiński był pierwszą miłością Agnieszki Włodarczyk

Na początku kariery w mediach Agnieszka Włodarczyk spotykała się z prezenterem telewizyjnym, Rafałem Kosińskim. Ich związek trwał cztery lata i była to pierwsza miłość aktorki. Wspomniała o niej na Instagramie w 2018 roku z okazji walentynek. - Bywa, że kochamy wiele razy... Każda z nich jest inna, wyjątkowa, niepowtarzalna... Uczymy się dużo o sobie i od siebie, a po latach zostaje przyjaźń, wzajemny szacunek i ogromny sentyment. Jestem szczęściarą, że dane mi było kochać i być kochaną. Tego mi nikt nie zabierze - pisała.

Agnieszka Włodarczyk i Rafał Kosiński Instagram.com/agnieszkawlodarczykofficial

Agnieszka Włodarczyk była dziewięć lat z biznesmenem Jakubem Sićko

Po rozstaniu ze swoją pierwszą miłością Agnieszka Włodarczyk związała się z biznesmenem, Jakubem Sićkiem. Przez jakiś czas był też jej menadżerem. Zapoznał ich znajomy, jednak zostali parą dużo później. - Poznaliśmy się kiedyś u wspólnego przyjaciela, Oliviera. Ale wtedy jakoś nie przypadliśmy sobie do gustu. Po latach przypadkiem trafiłam do Kuby na jacht. Gadaliśmy, żeglowaliśmy, piliśmy wino i coś zaiskrzyło. Przynajmniej z mojej strony. I już nie chciałam z tej łódki wychodzić - mówiła aktorka w rozmowie z "Vivą!". Ich związek trwał aż dziewięć lat. W tym czasie media kilkukrotnie informowały o kryzysach w relacji. W 2011 roku Agnieszka Włodarczyk ostatecznie rozstała się ze swoim partnerem.

Związek Agnieszki Włodarczyk z Mikołajem Krawczykiem był na językach wszystkich

Rok później Agnieszka Włodarczyk zaczęła spotykać się z Mikołajem Krawczykiem, w którym zakochała się na planie serialu "Pierwsza miłość". Wcześniej aktor tworzył związek z Anetą Zając zarówno w produkcji, jak i w prawdziwym życiu. Relacja Włodarczyk z Krawczykiem początkowo budziła kontrowersje, bo aktor zostawił dla niej poprzednią partnerkę, z którą ma dwóch synów. - Cudownie mieć świadomość tego, że się uzupełniamy i że jesteśmy do siebie tak podobni, jakbyśmy byli jednym ciałem astralnym - mówili w głośnym wywiadzie dla "Vivy!". W 2016 roku ich związek przeszedł do historii. Po latach w rozmowie z tym samym magazynem aktorka przyznała, że rozmowa sprzed lat była błędem. - Teraz, będąc w innym stanie, nie zrobiłabym tego. Ale wtedy byłam tak bajecznie zakochana, że wydawało mi się to cudownym pomysłem - oceniła.

Agnieszka Włodarczyk, Mikołaj Krawczyk fot. Kapif

Relacja Agnieszki Włodarczyk z Gabrielem Goldbergem trwała kilka miesięcy

Po rozstaniu z Mikołajem Krawczykiem Agnieszka Włodarczyk zdecydowała, że jej kolejne relacje będą mniej medialne. Aktorka w grudniu 2016 roku zaczęła się spotykać z żeglarzem, Gabrielem Goldbergiem. Latem 2017 roku opublikowała wspólne zdjęcie, jednak była raczej oszczędna w pokazywaniu partnera w sieci. Rok później media poinformowały o rozstaniu pary. Powodem miała być dzieląca ich odległość.

Agnieszka Włodarczyk szukała szczęścia u boku Macieja Grendy z "The Voice of Poland"

W 2018 roku pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, że serce Agnieszki Włodarczyk skradł uczestnik "The Voice of Poland", Maciej Grenda. Już po kilku miesiącach informowano jednak o rozstaniu pary. - Okazało się, że zupełnie inaczej widzą swoją przyszłość. Maciek jest bardzo zdeterminowany na karierę w show-biznesie. Jest muzykiem i chce, by jego talent został dostrzeżony. Agnieszka zaś wie już, jak złudne jest gonienie za popularnością. Teraz w życiu szuka czegoś zupełnie innego - ujawniał informator "Faktu".