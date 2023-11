Wiele WAGs z powodzeniem rozwija własne kariery i buduje swoje biznesy. Najlepszym tego przykładem jest Anna Lewandowska, która w Polsce stworzyła prawdziwe imperium treningowo-dietetyczne. Okazuje się, że biznesowe doświadczenie 'Lewej", a także jej niebotyczny majątek, wyróżniają się nie tylko w naszym kraju. "The Sun" uplasował żonę Roberta Lewandowskiej na trzecim miejscu listy najlepiej zarabiających WAGs.

REKLAMA

Zobacz wideo Jacyków ocenił styl Lewandowskiej

Majątek Anny Lewandowskiej. Ujawniono, ile zarabia

Z ustaleń tabloidu wynika, że majątek Anny Lewandowskiej szacowany jest na 36 mln funtów (ok. 180 mln zł). Dziennikarze magazynu wyliczają, że trenerka ogromnych pieniędzy dorobiła się na poleceniach diety i ćwiczeń, czym zajmuje się już od dekady, czy własnej marce zdrowych przekąsek. Nie zapomniano także o sportowych osiągnięciach "Lewej", podkreślając, że dawniej była mistrzynią karate, obsypaną medalami. Lewandowska zamyka podium listy najlepiej zarabiających WAGs. Na drugim miejscu uplasowała się żona Sergio Ramosa, modelka Pilar Rubio, której majątek wyliczono na 47 mln funtów (ok. 236 mln zł), a na pierwszym, raczej bez zaskoczeń, znalazła się Victoria Beckham. Majątek projektantki, która jest chyba jedną z najsłynniejszych WAGs na świecie, szacuje się na 55 mln funtów (ok. 276 mln zł).

Anna Lewandowska Anna Lewandowska i jej stylizacja, KAPiF.pl

Okazuje się także, że popularność w mediach społecznościowych, a nawet własny serial na Netfliksie, nie przekładają się aż tak na zarobki. Georgina Rodriguez, choć znalazła się na liście dziesięciu najlepiej zarabiających WAGs, uplasowała się na ósmej pozycji, daleko za "Lewą" czy Victorią. Majątek ukochanej Cristiano Ronaldo wyliczono na dziewięć mln funtów (ok. 45 mln zł). Rodriguez nie ma za to sobie równych, jeśli chodzi o liczby na Instagramie. Jest najchętniej obserwowaną WAG na świecie z 53 mln fanów na tej platformie.

Kim są inne najlepiej zarabiające WAGs?

Pozostałe żony i dziewczyny piłkarzy, które znalazły się na liście "The Sun", to: gwiazda telewizji Rebekah Vardy, żona Jamie'ego Vardy (trzy mln funtów), wokalistka Perrie Edwards, narzeczona Alexa Oxlade-Chamberlaina (siedem mln funtów), tenisistka Ana Ivanovic, żona Bastiana Schweinsteigera (13 mln funtów), celebrytka Coleen Rooney, żona Wayne'a Rooneya (15 mln funtów), modelka i specjalistka od dietetyki Antonella Roccuzzo, żona Lionela Messiego (16 mln funtów) oraz modelka Ann-Kathrin Gotze, żona Mario Goetze (28 mln funtów).