Rok 2020 był rokiem zmian dla Agnieszki Włodarczyk. Aktorka pogodziła się wówczas z tym, jak wyglądało jej życie w dobie pandemii. Wtedy w jej życiu nagle pojawił się Robert Karaś, który zawrócił jej w głowie. Rok później para powitała na świecie Milana, który natychmiast stał się ich oczkiem w głowie. Od tego czasu wyczekiwali już tylko momentu, kiedy powiedzą sobie sakramentalne "tak". To marzenie właśnie się spełniło. Przyjrzeliśmy się sukience Włodarczyk.

Agnieszka Włodarczyk na ślub wybrała kreację w stylu boho

29.11.2023 - ta data na zawsze zapadnie w pamięci Agnieszki Włodarczyk i Roberta Karasia. Para podzieliła się informacją o ślubie za pośrednictwem Instagrama, publikując zdjęcia w pustynnej scenerii w Dubaju. Na tę okazję sportowiec wybrał dość nietypową stylizację, bowiem postawił na biały T-shirt i jeansy w tym samym kolorze. My patrzymy jednak na pannę młodą. Aktorka miała na sobie sukienkę z koronki, a w ręku trzymała bukiet ze zbóż. Do tego dobrała brązowe kowbojki oraz... kapelusz. To dość interesująca alternatywa dla klasycznych welonów. Parze młodej życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.

Agnieszka Włodarczyk wierzy w ślubne przesądy? Zaskakujące wyznanie

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś byli zaręczeni już od jakiegoś czasu, ale raczej nie mówili o ślubie. Ostatnio jednak tabloidy donosiły, że para ma zamiar się pobrać jeszcze przez końcem tego roku. Wówczas aktorka zaczęła dopytywać fanki o to, co sądzą o przesądach i sama podzieliła się własnymi przemyśleniami. Okazuje się, że nie wierzy w to, aby chociażby zobaczenie sukienki przez pana młodego przed ślubem mogłoby przynosić pecha. "Wierzycie w te wszystkie przesądy przed ślubem? Trzymaliście się ich? Że pan młody ma nie widzieć sukni? Że najlepiej jakby świadkowie nie byli parą? Że musi być coś pożyczonego, niebieskiego itd. Ja kompletnie nie. Nie wierzę w takie zabobony, urodziłam się 13." - pisała jakiś czas temu na Instagramie. Zdjęcia Agnieszki Włodarczyk i Roberta Karasia znajdziesz w naszej galerii na górze strony.