Małgorzata Rozenek jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych Polek. Pracuje w telewizji, a dodatkowo ma bardzo rozbudowane profile w mediach społecznościowych, gdzie obserwują ją miliony fanów. Celebrytka stara się wykorzystywać swój głos do ważnych celów i jako matka trzech synów poczętych metodą in vitro udziela się jako aktywistka z ramienia Platformy Obywatelskiej. 29 listopada 2023 roku pojawiła się w Sejmie, gdzie z mównicy wypowiedziała się w sprawie tak ważnej dla par dotkniętych bezpłodnością. Była świadkiem tego, jak Sejm przegłosował ustawę. Nie kryła emocji.

Zobacz wideo Rozenek wygłosiła mowę w Sejmie. Chodziło o ustawę in vitro

Małgorzata Rozenek reaguje na przegłosowanie ustawy in vitro

- My zdajemy sobie sprawę z przełomowej chwili, która już niedługo, w dzisiejszym Sejmie, będzie miała miejsce. W imieniu swoim, w imieniu kilkuset osób skrajnie zaangażowanych w zbieranie podpisów pod tą ustawą, a szczególnie w imieniu 500 tysięcy obywateli, którzy podpisali się pod ustawą, bardzo państwu dziękuję. Za waszą empatię, za wasze zrozumienie, za przywrócenie godności nam i naszym dzieciom - mówiła pełna optymizmu Małgorzata Rozenek na kilka godzin przed głosowaniem w sprawie ustawy w sprawie finansowania in vitro. Kamery skierowały się w jej kierunku, kiedy ta pełna radości podniosła się z krzesła na wieść o przegłosowaniu ustawy. Na jej twarzy można było dostrzec szczery uśmiech. Dotknęła także dłonią klatki piersiowej z wyraźną ulgą.

Nie trzeba było długo czekać na to, aby Małgorzata Rozenek wypowiedziała się na ten temat w mediach społecznościowych. Niemal natychmiast na Instagramie ukazały się nagrania z sali sejmowej, gdzie pisała: "Głosowanie w sprawie tego, czy in vitro ma być dostępne tylko dla małżeństw. Udało się, in vitro dostępne dla wszystkich! Udało się, dziękuję wam!" - pisała żona Radosława Majdana. Zdjęcia Małgorzaty Rozenek z Sejmu znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Rozenek kilka miesięcy temu w środku nocy przemawiała w Sejmie

Ta ustawa wiele kosztowała Małgorzatę Rozenek. Wielokrotnie wypowiadała się publicznie w sprawie in vitro. Gościła również w Sejmie, gdzie między innymi w nocy z 15 na 16 czerwca opowiedziała o tym, że właśnie tej metodzie zawdzięcza macierzyństwo. - Gdyby nie możliwość, którą in vitro mi stworzyło, prawdopodobnie nigdy nie zostałabym mamą, a to najważniejsza rzecz, jaką mogę przeżywać. Bardzo proszę w imieniu tych wszystkich ludzi, których dzisiaj reprezentuję o wsparcie naszego projektu. Bo ten projekt to jest życie. In vitro to życie.

