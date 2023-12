Julia Królikowska od lat towarzyszy mamie na planie "Klanu". Prywatnie aktorka woli unikać blasku fleszy i stara się strzec swojego prywatnego życia. W 2021 roku córka Pawła i Małgorzaty Królikowskich stanęła na ślubnym kobiercu i niedawno świętowała drugą rocznicę. Powiedziała sakramentalne "tak" Jakubowi Piotrowi Nowakowi. Para doczekała się już także dziecka. Kim jest wybranek Królikowskiej?

Julię Królikowską i ukochanego dzieli dziesięć lat różnicy. Łączy - rodzinna fundacja

Jakub Piotr Nowak od lat oddaje się swojej największej pasji, czyli lekkoatletyce. 34-latek może też pochwalić się niejednym sportowym osiągnięciem. Najlepiej odnajduje się w biegach średnio- oraz długodystansowych. To właśnie w tej dziedzinie zdobył kilkukrotnie medal Mistrzostw Polski. Jego karierę przerwały jednak kontuzje. W 2017 roku musiał przejść operację ścięgna Achillesa. Co ciekawe, przed zabiegiem napisał pod zdjęciem ze szpitala: "do wesela się zagoi", kilka tygodni później faktycznie stanął przed ołtarzem. 11 września 2021 roku poślubił Julię Królikowską. Jest od niej starszy o dziesięć lat. Co prawda ani Królikowska, ani jej ukochany nie pochwalili się nigdy historią tego, jak się poznali. Wiadomo jednak, że Nowak jest związany z gwiazdorską rodziną zawodowo. Jest nie tylko sportowcem, ale i biznesmenem. Poza tym jest prezesem fundacji, która organizuje zainicjowany przez Pawła Królikowskiego Festiwal Kultury i Piosenki Polsko-Czeskiej im. Pawła Królikowskiego w Kudowie-Zdroju.

Julia Królikowska z mężem fot. instagram/jakub.p.nowak

Julia Królikowska niedawno została mamą. Razem z mężem starają się chronić prywatność pociechy

W zeszłym roku na świat przyszło pierwsze dziecko Julii Królikowskiej i Jakuba Piotra Nowaka, lecz para nigdy oficjalnie tego nie ogłosiła. "Julia Królikowska już nagrała ostatnie sceny w "Klanie". Trzeba było się z tym spieszyć, bo operatorzy zaczynali już mieć problem z filmowaniem jej tak, by nie było widać ciążowego brzucha. Wie, że ma przed sobą ciężką jesień, Studia, praca, maleńkie dziecko. Jednak skoro jej mamci udało się wychować pięcioro dzieci, to jej też z pewnością nie sprawi to trudności. Zwłaszcza że mama chętnie pomoże" - donosiło wówczas "Życie na gorąco". Choć zarówno aktorka, jak i sportowiec są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, to nie pokazują tam zbyt dużo kadrów z prywatnego życia. Królikowska zrobiła wyjątek w sierpniu i na InstaStories pokazała zdjęcie z niemowlakiem w rękach. Fani podejrzewają, że w ten sposób przedstawiła światu swoją córkę. Zdjęcia Julii Królikowskiej z mężem znajdziecie w galerii na górze strony.