Jakub Rzeźniczak świętuje pierwszą rocznicę ślubu z Pauliną, z którą wkrótce powita na świecie dziecko. We wtorek, 28 listopada 2023 roku minął rok, od kiedy zakochani pobrali się na plaży w Miami. Jako że nie kryją się ze swoim związkiem, nie omieszkali nie wspomnieć o tym w internecie. Z tej wyjątkowej okazji piłkarz pokusił się nawet o specjalną rolkę, na której widać jego wspólne chwile z ukochaną, m.in. oświadczyny, fragmenty ślubu, podróży czy badanie USG. Nie zabrakło też wyznania miłości. Wcześniej na podobny gest skusiła się jego wybranka.

Jakub Rzeźniczak wspomina o rocznicy ślubu

Czyżby Jakub Rzeźniczak był romantykiem? We wpisie z okazji pierwszej rocznicy ślubu, sportowiec podkreślił wyjątkowość dni, które może spędzać z żoną. "Nasza pierwsza rocznica. Ale dla mnie każdy kolejny dzień jest cudem, mając taką żonę u boku. Kocham cię" - napisał Jakub Rzeźniczak pod rocznicowym filmikiem. "Każdego dnia bardziej" - odpisała Paulina i dodała emotkę serca. Wcześniej kobieta - w swoim rocznicowym poście - podkreślała, że dziś jej uczucie do Rzeźniczaka jest jeszcze silniejsze. "Dziś mija rok, jak zostałeś moim mężem. Moje 'tak' wypowiedziane tamtego dnia, dziś jest o cały rok silniejsze. Dzień naszego ślubu był, jest i będzie symbolem nowego początku. Każdego dnia jestem wdzięczna za uczucie, które nas spotkało. Kocham cię i dziękuję, że jestem przy tobie najlepszą wersją siebie" - stwierdziła Paulina Rzeźniczak na Instagramie. Tymczasem post jej ukochanego spotkał się z uszczypliwością internautów.

Paulina Rzeźniczak z Jakubem Rzeźniczakiem fot. Instagram.com/paulina_rzezniczak

Jakub Rzeźniczak wciągnął się w temat byłych partnerek w rocznicę ślubu

Przeszłość nie daje o sobie zapomnieć Jakubowi Rzeźniczakowi. Jeden z internautów pod jego rocznicowym postem wspomniał o byłych partnerkach Rzeźniczaka. "Co ma takiego (żona - przyp.red), czego inne nie miały? - zapytał wścibski internauta i doczekał się szybko odpowiedzi samego zainteresowanego. "Wszystko" - odpowiedział powściągliwie Rzeźniczak, nie rozwijając dalej tematu. Domyślacie się, co miał na myśli? A że jego filmik dla ukochanej w większej mierze spotkał się z przychylnym odzewem, podziękował za to w kolejnym komentarzu. "Nie jestem w stanie wszystkim odpisać. Dziękujemy! Ja dziękuję! Pamiętajcie, warto czekać… Warto kochać, warto się starać dbać, warto walczyć. Dużo miłości dla was wszystkich" - podsumował.

Jakub Rzeźniczak, Paulina Rzeźniczak instagram.com/jakubrzezniczak25