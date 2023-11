Dominika Chorosińska została nową ministerką kultury i dziedzictwa narodowego w "dwutygodniowym" rządzie Mateusza Morawieckiego. Aktorka znana m.in. z serialu "M jak miłość" w 2018 roku postanowiła wejść do świata polityki. Decyzja premiera zaskoczyła wszystkich, o czym nie omieszkali poinformować m.in. aktorzy. "Jakaż to radość, że nową Ministrą Kultury została Dominika Figurska! Studiowaliśmy razem w szkole teatralnej. Trochę szkoda, że wielka polityka przeszkodziła jej w jeszcze większej karierze aktorskiej, ale to dobrze, że po człowieku, który był żartem w środowisku artystycznym, teraz będzie nami przewodziła osoba, która wywodzi się z samych trzewi kulturalnych przestrzeni! Ależ nam będzie teraz dobrze!" - zadrwił Maciej Stuhr. Odkąd aktorka zasiada w rządzie, w sieci mnożą się nagrania z jej udziałem. Tym razem dosłownie zasiadła w rządzie i to na nieodpowiednim miejscu, za co została natychmiast upomniana.

Dominika Chorosińska upomniana przez premiera. Odesłał aktorkę do drugiej ławki

Na platformie X pojawiło się nagranie z sejmu, na którym przyłapano Dominikę Chorosińską na drobnej wpadce. Nowa ministerka kultury i dziedzictwa narodowego postanowiła zasiąść w sejmowej ławie koło premiera Mateusza Morawieckiego, który w ostatnim programie "Gość Wiadomości" TVP wspomniał, że "panie wnoszą do polityki coś niezwykle cennego". Wygląda jednak na to, że sprawy mają się inaczej w praktyce i cenna wiedza pań sprawdza się o wiele lepiej na odpowiednim dystansie. Chorosińska natychmiast została upomniana i trafiła do drugiej ławki. Żartom w komentarzach nie było końca. Nagranie znajdziecie na dole strony.

Chorosińska usiadła koło Mateusza Morawieckiego, a ten szybciutko wskazał jej miejsce w dalszej ławce - czytamy w opisie.

Dominika Chorosińska poległa na teście wiedzy politycznej. Nie znała odpowiedzi na banalne kwestie

Internet nie zapomina i każdego dnia z odmętów przeszłości odgrzebywane są nowe nagrania z Dominiką Chorosińską w roli głównej. Jednym z nich jest wywiad z Radia Zet, którego aktorka udzieliła w 2019 roku Beacie Lubeckiej. Prowadząca zrobiła swojej gościni test wiedzy o systemie politycznym w Polsce. Chorosińska poległa. Nie wiedziała nawet, jaki jest próg wiekowy, aby zostać głową państwa. Stwierdziła, że kandydat na prezydenta musi mieć ukończone 18 lat, a według obowiązujących przepisów - 35.