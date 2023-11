We wtorek media obiegła informacja o śmierci Gabriela Seweryna, projektanta z Głogowa, znanego dzięki programowi TTV "Królowe życia". Mężczyzna przed śmiercią prowadził live'a na Instagramie, na którym zdawał rozemocjonowaną relację sprzed szpitala w Głogowie, do którego dotarł taksówką. Seweryn płakał, krzyczał i trzymał się za klatkę piersiową, narzekając na wcześniejszy brak reakcji ze strony ratowników medycznych. Miał 56 lat.

Pogotowie nie pomogło Gabrielowi Sewerynowi?

Jak rzeczniczka szpitala odnosi się do słów Gabriela Seweryna dotyczących pogotowia? - Widziałam ten film. Wyjazdy karetki do pacjenta to nie jest zakres szpitala. Wyjazdy świadczą zespoły ratownictwa medycznego, tzw. pogotowie ratunkowe, które ma siedzibę w Legnicy. To jest oddzielna firma. Szpital odmawia komentarza na temat wszystkich okoliczności transportu, ponieważ to nie jest nasz zakres. Ja jestem rzecznikiem szpitala, a nie pogotowia - poinformowała Plotka rzeczniczka Głogowskiego Szpitala Powiatowego, Ewa Todorov.

Po pierwsze nie mogę, a po drugie to nie byłoby etyczne, by wypowiadać się w sprawie jakiejś innej firmy. Nasz pacjent jest od chwili wejścia na SOR, jakimkolwiek transportem tam dociera. Czy jedzie sam, czy będzie to karetka pogotowia, my za to nie odpowiadamy i dla nas to nie ma znaczenia. Przed tym zanim pojawi się na SOR-ze, pacjent nie jest nasz. Nie mamy wpływu na to, o której pacjent do nas przyszedł - dodała.

Gabriel Seweryn Gabriel Seweryn o bankructwie, foto: instagram.com

Gabriel Seweryn przed śmiercią został przyjęty na SOR

Jak wyglądały ostatnie chwile życia Gabriela Seweryna? - Około godziny 15.30 pacjent został przyjęty na SOR z objawami bólu w klatce piersiowej. Wykonano badania laboratoryjne, podłączono pacjentowi płyny i podano mu leki. Po około dwóch godzinach, kiedy się już wydawało, że będzie lepiej, doszło do nagłego zatrzymania krążenia - mówiła wcześniej rzeczniczka szpitala. - Mimo podjętej reanimacji, która trwała długo, nie udało się przywrócić funkcji życiowych mężczyzny. Szczegółowa przyczyna śmierci Gabriela Seweryna nie jest na razie znana.