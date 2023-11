Jacek Łągwa od wielu lat jest członkiem zespołu Ich Troje. Wraz z Michałem Wiśniewskim założył słynną grupę. Dał się również poznać jako utalentowany kompozytor, muzyk i instrumentalista. Rozpoznawalność w polskim show-biznesie nie pomogła mu jednak w czasie pandemii. Ostatnio Łągwa wyznał, że w trudnym okresie musiał szukać nowej pracy. Kariera muzyczna została wówczas wstrzymana, a on był bez środków do życia. Teraz może się pochwalić nowym fachem. Czym się zajmuje?

REKLAMA

Zobacz wideo Warnke o kofliktach z dawnymi partnerami. "Współczuję..."

Jacek Łągwa z Ich Troje ma już nowy zawód. Czym zajmuje się muzyk?

Niedawno Jacek Łągwa postanowił udzielić wywiadu dla "Faktu". Wyznał, że w czasie pandemii był zmuszony szukać nowej pracy. Jak wiele osób udał się wówczas udać do urzędu pracy. Zarejestrował się wówczas jako bezrobotny, ponieważ nie miał innego wyboru. Przyniósł również CV. - Panie mnie rozpoznały, było bardzo sympatycznie, potem jedna z nich wzięła moje papiery i czytała, ile to nagród dostałem, ile płyt nagrałem i na koniec powiedziała: "Piękne to pana CV, ale czy potrafi pan robić coś pożytecznego?" - wyznał w rozmowie z "Faktem". Łągwa postanowił zdobyć nowe umiejętności i zaczął się kształcić, aby zostać technikiem elektrykiem. Choć szkołę skończy dopiero w styczniu 2024 roku, ma już pewne uprawnienia. Obecnie może już zarabiać w nowym zawodzie. Więcej zdjęć artystów z Ich Troje znajdziecie w galerii na górze strony.

Równolegle zrobiłem już uprawnienia (...), które dają mi możliwość pracy w nowym zawodzie, mogę więc zakładać ludziom prąd w domach i robić całą elektrykę. Do tego mogę robić pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych i pomiary kontrolne (...) To może zrobić elektryk z uprawnieniami, który może wystawić protokół, a ja to już mogę robić - wyznał Jacek Łągwa w wywiadzie z "Faktem".

Michał Wiśniewski, Jacek Łągwa KAPIF

Jacek Łągwa chciał się dokształcić. Wiek nie był żadną przeszkodą. "Nigdy nie jest za późno"

To jednak nie wszystko. Jacek Łągwa stwierdził, że na edukację nigdy nie jest za późno. W wieku 54 lat postanowił pójść na studia. Opowiedział o tym w poście na Instagramie. "Kryzys wieku średniego objawia się na różne sposoby. Zostałem studentem Politechniki Łódzkiej, a dokładnie: Wydziału Elektrotechniki. W 2024 r. juwenalia będę oglądał z drugiej strony sceny" - napisał żartobliwie muzyk. Fani byli zachwyceni jego decyzją. "Nigdy nie jest za późno, aby robić to, na co ma się ochotę" - czytamy w jednym z komentarzy. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Jacek Łągwa został porzucony przez żonę. "Szalałem z rozpaczy"

Jacek Łągwa/Kapif Jacek Łągwa/Kapif