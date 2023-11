Nowa odsłona talent show jest prowadzona przez nowy duet. Posadę w programie otrzymali Agnieszka Woźniak-Starak oraz Jan Pirowski. W jury zobaczymy z kolei jak zwykle Agnieszkę Chylińską, ale w towarzystwie Julii Wieniawy oraz Marcina Prokopa. Są już zdjęcia z pierwszego castingu formatu. Sprawdźcie, jak wyglądały gwiazdy.

Woźniak-Starak postawiła na luz. Wieniawa z kolei niczym gwiazda estrady

Dziennikarka przeważnie widywana jest w eleganckich, kobiecych kreacjach. Podczas pierwszego castingu "Mam talent!" pokazała się jednak w nieco bardziej luźniejszym wydaniu. Założyła sweter z subtelnym dodatkiem w postaci róży, do tego jeansy z luźną nogawką i sportowe obuwie. W takim looku wciąż wyglądała promiennie i poniekąd młodzieżowo. Jak z kolei wyglądała Julia Wieniawa, nowa jurorka w show? Aktorka i wokalistka postawiła na "odjazdowy" look, na który składały się jaskrawa kurtka, luźne jeansy, biały top oraz charakterystyczna srebrna ozdoba we włosach. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Julia Wieniawa na planie 'Mam talent!' Julia Wieniawa na planie 'Mam talent!'. Fot. KAPiF

