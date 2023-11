Serial kryminalny "Informacja zwrotna", na którego plakaty można natknąć się w kilku miejscach na mapie Warszawy, opowiada o losach byłego rockmana. Bohater wskutek alkoholizmu wiele stracił. Warto dodać, że produkcja powstała na podstawie powieści Jakuba Żulczyka. Wątek uzależnienia, który dominuje w serialu poruszył Mateusza Morawieckiego, który postanowił szerzej omówić ten problem w swoim podcaście. Wspomniał przy okazji o znanym pisarzu, co nie obyło się bez komentarza samego zainteresowanego.

Jakub Żulczyk odpowiada premierowi. "Kto by pomyślał"

"Informacja zwrotna" przypadła do gustu premierowi. Określił produkcję "naprawdę niezłym serialem". Morawiecki nie mógł oczywiście nie wspomnieć o autorze słynnej powieści. Zaznaczył, że Żulczyk został oskarżony o znieważenie prezydenta Polski. Nazwał bowiem Andrzeja Dudę w 2020 roku za pomocą mediów społecznościowych "debilem". Dwa lata później z kolei sąd ustalił, że pisarz nie popełnił przestępstwa, a wspomniany czyn został określony jako taki, która niesie znikomą szkodliwość społeczną. W podcaście nie zabrakło oczywiście innej wzmianki na temat pisarza, którą zacytował sam Żulczyk.

Wczoraj w swoim podcaście, w odcinku dotyczącym alkoholu premier Mateusz Morawiecki powiedział o mnie, że "nie ma co mówić o Żulczyku jako hejterze politycznym, ale pisarz Żulczyk to zupełnie inna sprawa". Przyjmuję ten komplement, jest mi po ludzku miło. No i jest to nobilitujące, że w Polsce mamy w pewnym sensie dwóch premierów i obaj czytają moje książki. Kto by pomyślał - napisał Żulczyk na X (dawniej Twitterze).

Mateusz Morawiecki o Żulczyku

Jakub Żulczyk więcej na temat serialu Netflixa

Produkcja oparta na powieści znanego pisarza trafiła na jeden z najbardziej popularnych serwisów streamingowych na świecie. Więcej o "Informacji zwrotnej" Żulczyk opowiedział w studiu Wirtualnej Polski. - Nie wiem, czy ten serial wywoła dyskusję na ulicy, ale jestem przekonany, że wiele osób go obejrzy i dla wielu też będzie on ważny. Ten serial dotyka bowiem bardzo uniwersalnych, ludzkich i ogólnopolskich spraw. Każda osoba w Polsce, jeżeli sama nie jest uzależniona, to miała kontakt z kimś uzależnionym od alkoholu - u siebie w rodzinie albo wśród swoich bliskich. Choroba alkoholowa jest w Polsce bardzo powszechna. Nie chcę teraz podawać tu danych liczbowych dotyczących osób uzależnionych od alkoholu w środowisku osób dorosłych, ale są one o wiele wyższe, niż się podaje - dlatego dla wielu osób może on być ważny - powiedział podczas wywiadu. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

Jakub Żulczyk w studiu WP