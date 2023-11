W sieci rozpętała się prawdziwa burza po ogłoszeniu Dominiki Chorosińskiej nową minister kultury. Internauci podsyłają kompromitujące wywiady z przeszłości aktorki, a także zastanawiają się, czym kierował się przy takim wyborze premier Mateusz Morawiecki? Głos w sprawie przyznania Chorosińskiej tak istotnej funkcji zabiera coraz więcej znanych osób. Tym razem swoje zdanie wyraził Maciej Stuhr, który od 25 lat zna się z aktorką. Czy nowa minister może liczyć na wsparcie starego kolegi z branży? Więcej zdjęć Chorosińskiej i Stuhra znajdziesz w galerii na górze strony.

Stuhr wymownie o nowej funkcji Dominiki Chorosińskiej. Przesadził?

Maciej Stuhr postanowił podzielić się na swoim profilu na Facebooku przemyśleniami na temat nowej minister kultury. "Jakaż to radość, że nową Ministrą Kultury została Dominika Figurska! Studiowaliśmy razem w szkole teatralnej. Trochę szkoda, że wielka polityka przeszkodziła jej w jeszcze większej karierze aktorskiej, ale to dobrze, że po człowieku, który był żartem w środowisku artystycznym, teraz będzie nami przewodziła osoba, która wywodzi się z samych trzewi kulturalnych przestrzeni! Ależ nam będzie teraz dobrze" - napisał ironicznie. Pod postem zaczęły pojawiać się równie zabawne komentarze fanów aktora.

Internauci nie odpuszczają Dominice Chorosińskiej. Post Stuhra zapoczątkował dyskusję

Pod wpisem aktora zaczęły pojawiać się komentarze rozbawionych internautów. "To jest wspaniałe, że jej wielki talent i szeroki dorobek artystyczny zostały docenione. To będzie Gajos tego rządu!", "Zastanawiałam się jak koledzy i koleżanki pani minister zareagują. Tylko taka myśl mi wczoraj zasnuwała czoło I już wiem! Radość was rozpiera! Uff, jaka ulga, dobrze wiedzieć! Cieszę się z panem. Będzie pięknie w tym jakże już dawno obsypanym złotem resorcie", "Cudownie. Dodać do tego jej empatię i krystaliczną, katolicką świadomość i przez te kilka dni polska kultura podniesie się z kolan" - pisali użytkownicy, dogryzając Chorosińskiej. ZOBACZ TEŻ: Strój Dominiki Chorosińskiej na zaprzysiężeniu pod lupą stylisty. Zestaw pogrążyły buty

