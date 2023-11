Paulina Rzeźniczak opublikowała na Instagramie poruszające wideo. Widzimy na nim obrazki z jej ślubu, który odbył się równo rok temu w Stanach Zjednoczonych. Już wcześniej mogliśmy podziwiać bajkowe zdjęcia z uroczystości na plaży. W najnowszym filmie zza kadru słyszymy wzruszony głos Pauliny Rzeźniczak, którym dziękuje swojemu mężowi. Żona Jakuba Rzeźniczaka wyznała, że to właśnie dzięki piłkarzowi jest najlepszą wersją siebie.

Rocznica ślubu Rzeźniczaków. Nie oglądajcie bez chusteczek

"Dziś mija rok, jak zostałeś moim mężem. Moje "tak" wypowiedziane tamtego dnia, dziś jest o cały rok silniejsze. Dzień naszego ślubu był, jest i będzie symbolem nowego początku. Każdego dnia jestem wdzięczna za uczucie, które nas spotkało. Kocham cię i dziękuję, że jestem przy tobie najlepszą wersją siebie" - powiedziała Paulina Rzeźniczak na Instagramie. Pod opublikowanym postem zaroiło się od komentarzy wzruszonych internautów. "Cudowni", "Magiczny ślub", "Czy się popłakałam? - być może", "Totalny wzrusz ! Wszystkiego najlepszego do końca życia" - czytamy na profilu. Po zdjęcia małżonków zapraszamy do galerii.

Paulina Rzeźniczak, Jakub Rzeźniczak Paulina Rzeźniczak i Jakub Rzeźniczak mają rocznicę, foto: instagram.com

Paulina Rzeźniczak jest od roku żoną piłkarza. Wkrótce ich rodzina się powiększy

Partnerka sportowca jest w widocznej ciąży, co widzimy na jej Instagramie. Przyszła mama nie może doczekać się nowego etapu w życiu. Imię dla córki pary zostało już wybrane, ale ta kwestia wciąż pozostaje tajemnicą dla fanów duetu. "Tak. Odpowiadając na kolejne, podobne pytania, póki co nie chcemy dzielić się wybranym imieniem" - pisała niedawno Rzeźniczak na swoim InstaStories, kiedy otrzymała pytanie dotyczące nazwania dziecka. Wiemy ponadto, że piłkarz zamierza być obecny podczas porodu, co zaznaczył na Instagramie. "Tak, planujemy poród rodzinny, jeśli tylko to będzie możliwe, to będę przy narodzinach naszej córeczki, będę wspierał żonę w tym momencie. Nie mogę się tego doczekać. Zobaczymy, jak to będzie. Paulinka trochę się martwi, jak ja zareaguję, jak ja będę się zachowywał, no bo wiadomo, że jest to duże przeżycie i taki widok, którego się nie spotyka na co dzień. Ale tak jak mówię, jestem entuzjastycznie do tego nastawiony i nie mogę się doczekać tego momentu" - oznajmił.

Jakub Rzeźniczak, Paulina Rzeźniczak Jakub Rzeźniczak i Paulina Rzeźniczak mają rocznicę, foto: instagram.com