Wyjątkowo dużo znanych gwiazd pojawiło się na otwarciu jednej z ekskluzywnych klinik medycyny estetycznej. Najwięcej uwagi skupiały na sobie Kayah i Natasza Urbańska. Niektórzy mogliby stwierdzić, że artystki niczym najlepsze przyjaciółki konsultowały przed wyjściem co założyć. Obie postawiły na te same wzory i te same kolory. Która z nich wyglądała lepiej? Więcej zdjęć z eventu znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Natasza Urbańska odetnie się od Janusza Józefowicza? Opowiada o swoim drugim domu

Natasza Urbańska dosłownie błyszczała na ściance. Kayah dużo skromniej

Urbańska postawiła na nowoczesny oversizowy garnitur wzbogacony o małe, błyszczące kryształki, które tworzyły pojedyncze pasy. Blask fleszy sprawiał, że kostium piosenkarki mienił się na wszystkie strony. Dodatkowo artystka podkręciła swoje gęste, rude włosy, które dopełniły całą stylizację. Niepotrzebne były żadne dodatki. Natasza całkowicie zrezygnowała z biżuterii. Trochę inaczej było w przypadku Kayah, która nie potrafiła odmówić sobie kilku urozmaiceń. Piosenkarka również założyła czarny, oversizowy komplet, ale bez połyskujących pasków. Żeby było ciekawiej, przez ramię przewiesiła małą, czarną torebkę, do tego założyła charakterystyczne kolczyki w kształcie koła, a dłonie i nadgarstki przystroiła kilkoma fikuśnymi pierścionkami i bransoletami. Piosenkarki siedząc koło siebie, wyglądały jak siostry!

Kayah i Natasza Urbańska Kayah i Urbańska na evencie kliniki medycyny estetycznej. Patrzymy nie na botoks, ale na stylizacje. Fot. KAPiF.pl

Natasza Urbańska otwarcie o korzystaniu z medycyny estetycznej. Kayah ma już za sobą jedną operację

Jakiś czas temu, w jednym z wywiadów Urbańska opowiedziała, jak dba o swoją cerę. Przyznała także, że raczej unika zabiegów upiększających. - Przede wszystkim systematyczność, jeżeli mówimy o zabiegach. Nic inwazyjnego. Nie jestem fanką botoksów i wtłaczania w siebie obcych substancji. Ale właśnie takie systematyczne chodzenie i dbanie o siebie. (...) I przede wszystkim kremy. Chociaż sam krem chyba by nie dawał rady, ale przede wszystkim dobry doktor, który dba o twoją cerę, to jest złoto - zdradziła w rozmowie. Inne zdanie ma prawdopodobnie na ten temat Kayah. Artystka przyznała w programie "Kobiecym okiem", że kiedyś poddała się operacji, która miała na celu zwężenie czubka nosa. Myślicie, że to był jej jedyny zabieg? ZOBACZ TEŻ: Kayah rozstała się z partnerem? Fani wietrzą aferę

Kayah Kayah na otwarciu kliniki medycyny estetycznej. Fot. KAPiF.pl