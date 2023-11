"Klan". Do serialu wraca dawno niewidziana gwiazda. Kiedyś rozbiła małżeństwo Chojnickich

Produkcja "Klanu" nie próżnuje. Okazuje się, że po zawirowaniach z meteorytem, czy nową aktorką w roli Mildy, o której niedawno pisaliśmy, to nie koniec zaskoczeń w najbliższych odcinkach. Wkrótce bohaterów najdłużej kręconego polskiego serialu TVP, czeka powrót dawno niewidzianej kobiety. Chodzi o doktor Alinę Paskudzką-Rogowską, w którą ponownie wciela się znana z "Plebanii" czy "Samego Życia"Sylwia Wysocka. Aktorka ma już za sobą pierwsze zdjęcia po latach, co zdradziła na Instagramie Barbara Bursztynowicz.

Zobacz wideo Izabela Trojanowska zaprzyjaźniła się z właścicielką domu Moniki z "Klanu". "Jemy mule i biesiadujemy w ogrodzie"

"Klan". Wiemy, co się wydarzy w nowych odcinkach. Powrót Aliny zniszczy spokój Elżbiety?

Swego czasu doktor Alina przysporzyła bohaterce Barbary Bursztynowicz, czyli Elżbiecie Chojnickiej wiele nerwów. Jak zapewne pamiętają fani "Klanu", kobieta uwiodła jej męża, co doprowadziło do ich rozwodu. Czy teraz również Elżbieta pożałuje, że Alina znowu stanęła na jej drodze? To póki co tajemnica, ale wiadomo, że w swoich pierwszych scenach po powrocie, pani doktor stanie znowu w oko w oko z dawną rywalką. Czy jej uczucia do Jerzego (Andrzej Grabarczyk), z którym Elżbieta wzięła znowu ślub, odżyją i Chojnickich kolejny raz czeka małżeński kryzys? Za kulisami serialu, Barbara Bursztynowicz i Sylwia Wysocka wygłupiały się na InstaStories czekając na swoje sceny w charakteryzatorni, ale kto wie, z jakimi wątkami zmierzą się ich bohaterki.

Barbara Bursztynowicz i Sylwia Wysocka na planie serialu 'Klan'. Sylwia Wysocka wróciła do 'Klanu'. Fot. instagram.com/basia_bursztynowicz

Sylwia Wysocka przeszła przez piekło. "Cud, że nie wpadłam w depresję"

W ostatnich latach o Sylwii Wysockiej było głośno za sprawą jej problemów w życiu prywatnym. Aktorka po tym jak została pobita w 2021 roku, nie ukrywała, że przez lata tkwiła w związku, w którym była ofiarą nie tylko przemocy fizycznej, ale również psychicznej. - Najgorsza jest nienamacalna przemoc psychiczna, bo sączy się niczym trucizna, niezauważalnie, powolutku paraliżując zdrowy osąd sytuacji. To wszystko jest bardzo skomplikowane, ale trzeba podjąć walkę, żeby się uratować - wyznała w "Twoim imperium". Serialowa Alina z "Klanu" przez długi czas leżała w szpitalu z pękniętym kręgosłupem i licznymi złamaniami. - To cud, że nie wpadłam w depresję, że nie wylądowałam w szpitalu psychiatrycznym, a biorąc pod uwagę, że prawie przez pół roku nie mogłam pracować, nie stać mnie na prywatną terapię. Z kolei na NFZ musiałabym czekać ponad trzy lata. Muszę radzić sobie sama - opowiadała. Dziś poza "Klanem" gra w "Na Wspólnej".

Sylwia Wysocka na ściance. Sylwia Wysocka wróciła do 'Klanu'. Fot. Kapif.pl