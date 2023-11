Agnieszka Kaczorowska od kilku lat jest szczęśliwą mężatką. Razem z Maciejem Pelą wychowuje dwie córki, Emilię i Gabrielę. Celebrytka nie ukrywa, że rola mamy jest dla niej spełnieniem marzeń. Do pełni szczęścia brakuje jej tylko jednego. W rozmowie z portalem Show News dość bezpośrednio dała do zrozumienia, że planuje powiększenie rodziny.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Kaczorowska o swoim życiu, kiedy została matką. "Bardzo się zmieniłam pod wpływem macierzyństwa"

Agnieszka Kaczorowska zagalopowała się podczas wywiadu. Wyjawiła intymne szczegóły

Pomimo iż Agnieszka Kaczorowska spełnia się w roli mamy dwóch dziewczynek, tancerka marzy także o synu. W rozmowie z serwisem Świat Gwiazd zdradziła, że ona i jej mąż chcieliby mieć kolejne dziecko. Tancerka nie siliła się na subtelność.

My tak kochamy być rodzicami, że nawet w tym tygodniu było: "Dobra, otwórzmy to i robimy syna!" - wypaliła.

Celebrytka szybko zorientowała się, że była może zbyt bezpośrednia i próbowała stonować wypowiedź. - Potrzebujemy czasu, żeby to dobrze grało, i wtedy może pomyślimy o kolejnym maluszku - tłumaczyła. Jakiś czas temu w wywiadzie dla portalu Party Kaczorowska zapewniała natomiast, że nie jest jeszcze gotowa na kolejne dziecko. - Nie wiem, to jest taka decyzja trudna, na ten moment nie jesteśmy gotowi na trzecie dziecko, przynajmniej tak mi się wydaje. A z drugiej strony bardzo się spełniamy jako rodzice, więc nie wiemy jeszcze. Nie podjęliśmy decyzji ani w jedną, ani w drugą stronę. Zobaczymy, jak to życie się potoczy - mówiła.

Agnieszka Kaczorowska KAPiF.pl

Agnieszka Kaczorowska odpowiada hejterce. "Chyba mnie pani z kimś pomyliła"

Internetowa działalność Agnieszki Kaczorowskiej spotyka się ze skrajnymi opiniami. Tak było również w przypadku opublikowanego jakiś czas temu nagrania, na którym celebrytka zaprezentowała swoje taneczne umiejętności. Obok zachwytów pojawiły się też głosy krytyki. Jedna z internautek pozwoliła sobie na mizoginistyczny komentarz. "No właśnie, do garów, a nie jakieś dzikie tańce" - napisała. Tancerka nie zwlekała z odpowiedzią. "Nic o tym nie wiem, abym była kucharką. Chyba mnie pani z kimś pomyliła" - zgasiła "fankę" Kaczorowska.