Pamiętacie program "Jak oni śpiewają?" To w nim na antenie Polsatu w latach 2007 do 2009 roku aktorzy i aktorski co tydzień prezentowali swoje umiejętności wokalne. Ich zmagania były one oceniane przez niezawodne jury, które stanowiło zresztą o sile programu. Edyta Górniak, Elżbieta Zapendowska i Rudi Schuberth często bywali łaskawi, ale potrafili również dać nieźle popalić kolegom i koleżankom z show-biznesu. W programie, który prowadził Krzysztof Ibisz i Katarzyna Cichopek przewinęła się również Dominika Chorosińska.

Dominika Chorosińska jako... Shakira. Archiwalne nagrania posłanki hitem sieci

Dominika Chorosińska - wcześniej Figurska - szerszej publiczności dała się poznać jako gwiazda serialu "M jak miłość". To właśnie dzięki udziale w hitowym tasiemcu TVP pojawiła się w formacie "Jak oni śpiewają?". Choć odpadła bardzo szybko - zajęła bowiem przedostatnie miejsce - zdążyła pokazać swoje umiejętności wokalne m.in. w numerze Shakiry. Jej wykonanie przeboju "Whenever, whenever" bez trudu można znaleźć na YouTubie. Nagranie zostało już odkopane przez internautów, którzy nie szczędzą słów krytyki wobec nowej ministry kultury i dziedzictwa narodowego w dwutygodniowym rządzie Mateusza Morawieckiego. "Idealna kandydatka na ministra kultury! Czekam na sylwestra w Zakopanem!", "Pani minister, jak widać, też ma 'talent'..." - czytamy. W innym odcinku Chorosińska zaprezentowała się zaś w piosence Dody "Szansa". Raczej nie dziwimy się, czemu tak szybko odpadła...

Dominika Chorosińska w ogniu krytyki. Tak podsumowała jej obecność w sejmie Karolina Korwin Piotrowska

Karolina Korwin Piotrowska wzięła niedawno na tapetę Dominikę Chorosińską. Wszystko z powodu wyboru aktorki znanej z serialu "M jak miłość" na ministerkę kultury i dziedzictwa narodowego. Padły naprawdę mocne słowa. - Kiedy teraz dowiaduję się, że ma być ministerką kultury (...) to widzę, że stylistyka i mentalność rodem z patologicznych walk freak fightów (...) weszła właśnie na uświęcone prawicowe polityczne salony. W sumie zero zdziwienia, choć szkoda, że ten cyrk dzieje się za pieniądze podatników, którzy bezczelnie robieni są w bambuko w biały dzień. To podobno rząd ekspertów. Chciałabym zatem wiedzieć, od czego jest ekspertką pani Figurska - grzmiała dziennikarka rozmowie z portalem Pudelek. Więcej na ten temat znajdziecie pod tym adresem.

