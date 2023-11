Monika Goździalska jest matką dwójki dzieci, Natalii i Tristana. Najbardziej kontrowersyjna uczestniczka "Żon Warszawy" bardzo dba o swoje pociechy. Ze względu na dobro córki przeprowadziła się nawet do innego kraju. Niedawno syn celebrytki obchodził 17. urodziny. Bohaterka reality show złożyła mu życzenia za pośrednictwem Instagrama.

Monika Goździalska ma 17-letniego syna. Złożyła mu życzenia. Te słowa chwytają za serce

Monika Goździalska nie daje o sobie zapomnieć. Niedawno miała premierę kolejna książka celebrytki zatytułowana "Skandaliczne życie modelek 2". "Żona Warszawy" zdążyła już zgromadzić na swoim instagramowym profilu ponad 200 tysięcy obserwujących. Ostatnio opublikowała tam urodzinowe życzenia dla syna. Tristan właśnie skończył 17 lat.

W te trudne dni mój syn, syneczek, wielki chłopak skończył 17 lat… Kiedy to było, Tristan, jak byłeś taki tyci? Jestem cholernie dumna z ciebie. Jestem nie tylko twoją mamą, ale twoim przyjacielem na całe życie. Towarzyszem uśmiechu, łez, złych i dobrych dni, braku chęci, fochów, lenistwa. Jestem dumna, że masz ogromne serce dla zwierząt, delikatność w sercu, wrażliwość po mamie i życzę ci twardego tyłka - napisała na InstaStories.

Celebrytka nawiązała też do okresu ciąży. Zdradziła, że była wówczas na pół roku przykuta do łóżka. "25 listopada mój chłopak przyszedł na świat. Sześć miesięcy leżałam w ciąży, może dlatego czasami taki leniwy jesteś, a poważnie, bądź kim chcesz, tylko bądź szczęśliwy" - napisała Goździalska.

Monika Goździalska przeprowadziła się do Hiszpanii ze względu na córkę. "Dla mnie jako dla matki to jest dramat"

Jakiś czas temu Monika Goździalska wyznała, że jej córka jest lesbijką. Ze względu na swoją orientację seksualną dziewczyna była szykanowana w polskiej szkole. Celebrytka postanowiła więc wyprowadzić się z kraju. Wybór padł na Hiszpanię. - Zawsze chciałam mieszkać w kraju, gdzie jest słońce, ludzie są bardziej pozytywni i uśmiechnięci i czekałam na ten moment, kiedy finansowo będę mogła sobie na to pozwolić. Plus moja córka jest lesbijką i nie miała tu łatwego życia. (...) Moja córka przeszła naprawdę ciężką depresję, była wyśmiewana, wyzywana, nawet miała próbę samobójczą, więc dla mnie jako dla matki to jest dramat - zdradziła w rozmowie z serwisem Pomponik.

