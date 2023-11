Anna Głogowska i Piotr Gąsowski byli parą ponad dekadę. Ich miłość, podobnie jak kilku innych par znanych w show-biznesie, narodziła się na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Miało to miejsce w 2005 roku. Początkowo starali się ukrywać, że łączy ich coś więcej, jednak widzowie szybko to zauważyli. W 2007 roku na świat przyszła ich córka Julia. Dziewczynka stała się oczkiem w głowie ojca. "Moja miłość do Julki, do dzieci, jest miłością zwierzęcą. Zrobię dla nich wszystko. I zabiję każdego, kto zechce je skrzywdzić. Jestem rodzicem zakręconym" - mówił aktor w rozmowie z "Vivą!". W związku Głogowskiej i Gąsowskiego pojawiały się kryzysy, aż w końcu relacja prezentera i tancerki przeszła do historii. Pozostają oni jednak w dobrych relacjach i dzielą się opieką nad córką. Anna Głogowska pokazała najnowsze zdjęcia Julii na Instagramie.

REKLAMA

Zobacz wideo Krupa o córce. Jak radzi sobie w przedszkolu?

Jak dziś wygląda Julia Gąsowska, córka Anny Głogowskiej i Piotra Gąsowskiego?

Znani rodzice chętnie dzielą się w sieci zdjęciami Julii. Jakiś czas temu Piotr Gąsowski relacjonował wyjazd z córką, który niestety zakończył się dla niej dość pechowo. Tym razem to Anna Głogowska opublikowała nowe fotografie Julii z wizyty u optyka. 16-latka ubrana jest w jeansy i czarną marynarkę. Na zdjęciach widać, że jest podobna do ojca, ale można dostrzec także cechy, które odziedziczyła po mamie.

Anna Głogowska z córką Julią fot. Instagram.com/annaglogowska_official

Anna Głogowska i Piotr Gąsowski są dumni z córki. Stawia pierwsze kroki w dubbingu

Wygląda na to, że Julia Gąsowska idzie w ślady rodziców i również próbuje sił w branży rozrywkowej. W 2021 roku nastolatka dostała angaż do słuchowiska. "Wszystkim tym, którzy myślą, że to ja jej załatwiłem rolę, spieszę z informacją... Julka wzięła udział w castingu, mało tego, o tym, że ten casting wygrała, dowiedziałem się post factum" - zapewniał wówczas Piotr Gąsowski. Później kolejnym sukcesem Julii pochwaliła się Anna Głogowska, która poinformowała, że jej córka użyczyła głosu bohaterce produkcji Disneya "To nie wypanda". Więcej zdjęć Julii Gąsowskiej znajdziecie w galerii na górze strony.