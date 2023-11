Żona Skiby ma za sobą ciężką operację. Widzi zmiany w swoim ciele

Krzysztof Skiba pod koniec wakacji został mężem młodszej o 26 lat Karoliny. Żona lidera zespołu Big Cyc niedługo po ślubie ujawniła, że ma sobą walkę ze złośliwym nowotworem piersi. Ta zakończyła się poważną operacją, o której dopiero teraz powiedziała na InstaStories. "Nowotwór złośliwy może zaatakować każdego. Niezależnie od wieku, stanu zdrowia. U mnie na szczęście został ekspresowo szybko wykryty, przeszłam pełne leczenie i co trzy miesiące się badam" - pisała kilka miesięcy temu. Co było później?

Karolina Skiba o operacji. Co straciła?

Karolina Skiba w trakcie diagnozy usłyszała, że jest nosicielką mutacji genu BRCA1, który drastycznie zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi czy jajnika. W związku z tym kobieta zdecydowała się -oprócz leczenia złośliwego nowotworu piersi - by po walce profilaktycznie usunąć narażone na chorobę jajniki i jajowody. Zabieg ten nazywa się adneksektomią i ukochana Skiby wspomniała o nim teraz w "Q&A". "Ile ważysz? - zapytał jeden z obserwatorów Karoliny, co zachęciło ją do zwierzeń. Kobieta do swojej odpowiedzi dołączyła zdjęcie z przeszłości z płaskim brzuchem. Według niej ten się zmienił i właśnie zdradziła, dlaczego. "Nie wiem. Jestem z tych mierzących się, a nie ważących się. Ale nie mam już takiego brzucha. Nad czym ubolewam. Może kiedyś... Niestety, adneksetomia zrobiła swoje" - wyznała na InstaStories żona muzyka.

Krzysztof Skiba opowiedział z żoną o różnicy wieku

Różnica wieku nie jest żadną przeszkodą dla Krzysztofa Skiby, jego żony czy ich bliskich. - Tata Karoliny jest o rok ode mnie młodszy. Z rodzicami Karoliny jestem zaprzyjaźniony. To jest to samo pokolenie co moje, więc się rozumiemy - mówił niedawno Skiba w rozmowie z portalem weekend.gazeta.pl. - Również moje babcie akceptują nasz związek - zapewniała szczęśliwa żona, a muzyk jej wtórował. - Oraz moja 93-letnia mama, która doskonale wie, że bez sensu byłoby pouczać czy grozić palcem 58-letniemu synowi. Jedyne, o co mnie pyta, to czy jestem szczęśliwy - usłyszeliśmy. Zainteresowanie fanów nie peszy teraz żony Skiby. - Ja się stałam w mediach "dziewczyną Skiby". Co jest zrozumiałe. Krzysiu jest przecież znaną osobą, ja osobą medialną nie jestem. Z zainteresowaniem mediów nie mam jednak specjalnego problemu, czym innym są jednak wpisy internautów - stwierdziła.

