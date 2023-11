Paulla jest aktywna na polskim rynku muzycznym od wielu lat. Ma już na koncie kilka przebojów, ale w sercach słuchaczy najbardziej zapadła w pamięć piosenka "Od dziś". Fani piosenkarki mogą zacierać ręce, ponieważ okazuje się, że przygotowała dla nich pewną niespodziankę. Już w grudniu będziemy mogli usłyszeć świąteczną piosenkę Paulli, "Magia Pięknych Świąt". Byliśmy na planie teledysku. Wrażenie zrobiła na nas także metamorfoza artystki.

Paulla przeszła metamorfozę. To robi wrażenie

Na najnowszych zdjęciach widzimy Paullę w świątecznej stylizacji. Pokazała się w bardzo eleganckiej, stylowej odsłonie. Postawiła na welurowy total look w zmysłowym odcieniu wina. Długa spódnica z szerokim paskiem świetnie korespondowała z ponadczasową marynarką. Modowego twista dodała kamizelka z głębokim dekoltem i sznurowane kozaki na szpilce. Warto zwrócić uwagę także na fryzurę - w długich blond włosach piosenkarka wygląda naprawdę świetnie. W oczy rzuca się metamorfoza, którą w ostatnim czasie przeszła Paulla. Zgubiła kilka kilogramów, zapuściła i przefarbowała włosy. Zmienił się także makijaż. Kiedyś piosenkarka preferowała mocne make-upy, podkreślając oczy czarnymi kredkami i mocno akcentując usta.

Paulla zdradza sekrety swojej przemiany. Przyznaje się do zabiegów medycyny estetycznej. "Wszystko jest dla ludzi"

Paulla już wcześniej komentowała w mediach swoją metamorfozę. W rozmowie z Pomponikiem przyznała nawet, że obecnie ludzie nie poznają jej na ulicy. "Ludzie mówią mi, że mnie nie poznają. A teraz to już cały czas. Ale to dobrze chyba, nie?" - wyznała w rozmowie z Pomponikiem. Okazuje się, że zmiany to nie tylko sportowy tryb życia, zdrowe odżywianie i nowa stylistka, Marta Wiktoria Wolniak. Paulla uczciwie przyznaje się też do zabiegów medycyny estetycznej. Nie boi się mówić o tym głośno. "Wszystko jest dla ludzi. Trzeba wiedzieć, jak to robić, kto ma to robić. Trzeba z umiarem (...). Trzeba uważać, żeby nie przedobrzyć. Nie można robić z siebie manekina lub lalki. Jak ktoś lubi napompowane usta, to jego sprawa. Im człowiek jest starszy, tym bardziej siebie lubi i akceptuje. Kiedyś się przejmowałam, że coś się komuś nie podoba. Dziś uważam, że jak się komuś coś nie podoba, to jego problem" - wyznała Paulla.

Paulla przeszła spektakularną metamorfozę Paulla przeszła spektakularną metamorfozę. Fot. Plotek Exclusive